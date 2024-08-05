أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظراءه من دول مجموعة السبع أن واشنطن تعتقد أن هجوماً إيرانياً على إسرائيل قد يبدأ خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة، وفقًا لتقارير أكسيوس، نقلاً عن مصادر مطلعة على المكالمة.

وفقاً للتقرير، تحدث بلينكن مع نظرائه وسط جهود الولايات المتحدة لتهدئة التوترات في المنطقة ومنع اندلاع حرب شاملة.

نظرًا لأن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم الإيراني أمر لا مفر منه بعد مقتل كبار مسؤولي حزب الله وحماس الأسبوع الماضي، أخبر بلينكن المسؤولين في المكالمة أن "الضغط على طهران للحد من هجومها هو أفضل طريقة لتجنب الحرب الإقليمية".

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجوم الإيراني المخطط له، لكنها تعتقد أنه قد يبدأ في وقت مبكر من يوم الاثنين.

كما قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعاً لفريق الأمن القومي في غرفة العمليات يوم الاثنين لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط. وأضاف البيت الأبيض أنه سيتحدث أيضاً مع العاهل الأردني الملك عبد الله.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستنشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط كإجراء دفاعي "بهدف تهدئة التوتر في المنطقة".

فيما قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الأحد إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعوا جميع أطراف الصراع الحالي في الشرق الأوسط إلى تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى التصعيد.

وأفاد مكتب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان أنه تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الأحد، وناقشا "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" ضد التهديدات من إيران وحلفائها، والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لتعزيز الحماية لإسرائيل، وقواتها في المنطقة، كما جاء في البيان.

Reuters تظاهرة في طهران عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي في حماس إسماعيل هنية

توتر مستمر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

EPA

قال الجيش الإسرائيلي إن ضابطاً وجندياً أصيبا بجروح متوسطة في هجوم صاروخي أطلقه حزب الله على منطقة بالقرب من أيليت هاشاهار في شمال إسرائيل قبل قليل.

وأضاف أنه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم إبلاغ أسرتيهما.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في المنطقة نتيجة الصواريخ.

وانطلقت صفارات الإنذار في إسرائيل من الصواريخ في بلدة ييرون الشمالية، القريبة من الحدود مع لبنان.

وسبقتها بدقائق صفارات إنذار بتسلل طائرات مسيرة مشتبه بها في عدد من المناطق على طول الحدود الشمالية، بما في ذلك كريات شمونة.

وبعد وقت قصير من تفعيل صفارات الإنذار من الطائرات المسيرة، قال الجيش الإسرائيلي إن الحادث الذي أدى إلى إطلاق الإنذارات قد انتهى، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأفاد تقرير أولي بوسائل إعلام إسرائيلية بوقوع إصابات بالغة إثر "سقوط" طائرة مسيّرة في منطقة أييليت هاشاحر.

وحذّرت وسائل إعلام إسرائيلية مجدداً من تسلل طائرة مسيّرة في منطقة خط المواجهة وخشية من إصابات مباشرة في الرشقة الأخيرة.

اشتباكات في الضفة

دخلت القوات الإسرائيلية فجر الاثنين المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف"، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط قبر يوسف، "تمهيداً لاقتحام مستوطنين المنطقة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافوا أن اشتباكات اندلعت في المكان، أطلق خلالها جنود إسرائيليون الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس أن مقاتليها "تصدوا لقوات العدو والمستوطنين قرب قبر يوسف وأمطروهم بالرصاص وفجروا عبوة ناسفة بالجنود".