غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل عضو بارز آخر في حركة حماس بقطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "قتلنا في غارة جوية محمد المحاسنة، المسؤول عن عمليات تهريب الأسلحة في حماس".

"وزير اقتصاد حماس"

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، مقتل عبد الفتاح الزريعي، الذي وصفه بأنه "وزير اقتصاد حركة حماس".

وأوضح أن الزريعي "قيادي في قسم التصنيع التابع للجناح العسكري لحركة حماس".

وأفادت وكالة أنباء "شهاب" الفلسطينية، الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي اغتال المهندس عبد الفتاح الزريعي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، بعد غارة إسرائيلية استهدفته وسط القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الزريعي قتل بعد استهدافه من طائرات إسرائيل، حيث قتل هو ووالدته بعد قصف منزلهما في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ويعد الزريعي المسؤول الأبرز في وزارة الاقتصاد في قطاع غزة.

وتكثف إسرائيل ضرباتها على غزة منذ السابع من أكتوبر، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى ما يقارب 40 ألفا، وفق السلطات الصحية في القطاع المحاصر.

وقبل أيام، تم اغتيال رئيس الجناح السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، في هجوم نسب إلى إسرائيل التي لم تعلن مسؤوليتها عنه حتى الآن.