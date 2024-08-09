إيلاف من لندن: وجدت وسائل التواصل الاجتماعي نفسها في مرمى نيران رجال السياسة والقانون في المملكة المتحدة لتورطها كما يرون في أعمال الشغب التي تشهدها المدن البريطانية راهنا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر إن وسائل التواصل الاجتماعي ليست "منطقة خالية من القانون" حيث ظهر أول مثيري الشغب المتهمين بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في المحكمة اليوم الجمعة.

وقد حُكم بالفعل على العديد من المتورطين في أعمال الشغب شخصيًا بالسجن، وتلقى البعض أحكامًا تصل إلى ثلاث سنوات.

واليوم، ظهر جوردان بارلور في محكمة ليدز كراون بعد اعتقاله لكتابة منشورات على فيسبوك تدعو إلى العنف تجاه فندق بريتانيا في منطقة سيكروفت في مدينة ليدز.

عنف وإنترنت

ويأتي اعتقاله في الوقت الذي يحذر فيه الساسة الجمهور من التحريض على العنف عبر الإنترنت، حيث أخبرت وزيرة الداخلية إيفات كوبر سكاي نيوز أن وسائل التواصل الاجتماعي وضعت "معززات الصواريخ" تحت انتشار أعمال الشغب.

وفي حديثه إلى الصحفيين، خلال زيارة إلى سكوتلاند يارد، قال رئيس الوزراء عن وسائل التواصل الاجتماعي: "أول شيء أود قوله هو أن هذه ليست منطقة خالية من القانون. وأعتقد أن هذا واضح من الملاحقات القضائية والحكم. اليوم نحن مستحقون للحكم على سلوك عبر الإنترنت".

وكان عمدة لندن صادق خان قال لصحيفة (الغارديان) أمس إن الحكومة يجب أن تتحقق مما إذا كان قانون السلامة على الإنترنت "مناسبًا للغرض".

وعندما سُئل عما إذا كان يتفق مع زميله في حزب العمال، قال السير كير: "أوافق على أنه سيتعين علينا النظر على نطاق أوسع في وسائل التواصل الاجتماعي بعد هذا الاضطراب".

ويقول خان إن التضليل انتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة وكان له عواقب وخيمة في الأسبوع الماضي.

وكانت اندلعت أعمال شغب عنيفة في جميع أنحاء إنجلترا وبلفاست الأسبوع الماضي عندما انتشرت معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الهوية المزعومة لمهاجم ساوثبورت.

ماسك واخبار كاذبة

وفي غضون ذلك، نشر إيلون ماسك، مالك شركة إكس، مقالاً إخباريًا كاذبًا على حسابه الشخصي الليلة الماضية زعم أن السير كير ستارمر كان يفكر في إرسال مثيري الشغب من اليمين المتطرف إلى "معسكرات الاحتجاز الطارئة" في جزر فوكلاند.

قانون الانترنت

وعلى صلة، دعا عمدة لندن صادق خان الحكومة إلى التحرك "بسرعة كبيرة جدًا" لمراجعة قانون السلامة على الإنترنت، الذي أصبح قانونًا في أكتوبر الماضي ولكن من غير المتوقع أن يتم تنفيذه حتى العام المقبل.

ويمنح القانون مفوضية الرقابة على وسائل الاعلام Ofcom سلطة تغريم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10٪ من إجمالي مبيعاتها العالمية إذا فشلت في اتخاذ إجراءات قوية ضد المحتوى المحرض على العنف أو الإرهاب.

وحاليًا، تعتمد القوانين الحالية بشأن التحريض على العنف على قانون النظام العام لعام 1986، الذي صدر قبل عقود من وجود وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال السيد خان في مقابلة مع صحيفة الغارديان: "أعتقد أن الحكومة أدركت بسرعة كبيرة أن هناك حاجة إلى تعديلات على قانون السلامة على الإنترنت".

وأضاف: "أعتقد أن ما ينبغي للحكومة أن تفعله بسرعة كبيرة هو التحقق مما إذا كان ذلك مناسبًا للغرض. أعتقد أنه غير مناسب للغرض".

وقال خان إن هناك "أشياء يمكن أن تقوم بها منصات التواصل الاجتماعي المسؤولة" لكنه أضاف: "إذا لم يتمكنوا من ترتيب أمورهم بأنفسهم، فإن التنظيم قادم".