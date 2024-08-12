إيلاف من لندن: كشف النقاب عن وصول أكثر من 700 مهاجر إلى المملكة المتحدة في 11 قاربًا في يوم واحد، وفقًا لأرقام جديدة.

وكان رئيس الوزراء السير كير ستارمر تعهد "بسحق العصابات" التي تدفع آلاف الدولارات لكل مهاجر لنقلهم عبر القناة في قوارب صغيرة.

وشهد يوم الأحد 11 أغسطس، وصول أكثر من 700 مهاجر إلى المملكة المتحدة بعد عبور القناة في 11 قاربًا يوم الأحد - وهو أعلى رقم منذ تولي حزب العمال السلطة.

وتُظهر بيانات وزارة الداخلية المنشورة يوم الاثنين أنه تم اكتشاف 703 أشخاص قادمين أمس الأحد، وهو أيضًا ثالث أعلى رقم هذا العام.

وتم اكتشاف أحد عشر قاربًا، مما يشير إلى متوسط ​​64 شخصًا لكل قارب.

وفاة مهاجرين

وتوفي مهاجران يوم الأحد أثناء محاولتهما عبور القناة، وكان قاربهم الصغير في المياه الفرنسية عندما أرسلوا إشارة استغاثة إلى مركز خفر السواحل الإقليمي.

وقالت السلطات الإقليمية البحرية الفرنسية إن حوالي 50 مهاجرًا تم إنقاذهم من القارب بواسطة مروحية وقاربين، وتم سحب "العديد" من الماء مصابين "بإصابات بحروق الوقود".

وتم إعادة الذين تم إنقاذهم إلى فرنسا، حيث تقود فرنسا تحقيقًا في الوفاتين.

ويبلغ العدد الإجمالي للوافدين إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة في عام 2024 الآن 18342 مؤقتًا.

وهذا أعلى بنسبة 13٪ مما كان عليه في هذه المرحلة من العام الماضي، عندما عبر 16170 شخصًا. لكنه أقل بنسبة 3٪ من عام 2022، والذي كان 18978 في هذه المرحلة.

وكان أعلى رقم في يوم واحد هذا العام في 18 يونيو، عندما عبر 882 شخصًا، بينما كان ثاني أعلى رقم هو 711 في 1 مايو - وكلاهما قبل الانتخابات العامة في 4 يوليو.

وعد ستارمر

وكان رئيس الوزراء السير كير ستارمر وعد "بسحق العصابات" من خلال إنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود لمعالجة عصابات تهريب البشر التي تجلب المهاجرين عبر القناة.

وسيتم منح الضباط صلاحيات جديدة بموجب قانون مكافحة الإرهاب للسماح لهم بإجراء عمليات تفتيش على الحدود، وإجراء تحقيقات مالية وإصدار أوامر تفتيش ومصادرة تستهدف جرائم الهجرة المنظمة.

ومنذ توليه الحكومة، أعلن السير كير أيضًا عن تمويل قدره 84 مليون جنيه إسترليني للدول الأفريقية والشرق الأوسط في محاولة لمعالجة أزمة الهجرة "من المصدر".

وقال السير كير إن الأموال ستذهب إلى مبادرات الصحة والتعليم، فضلاً عن الدعم الإنساني، لمعالجة الأسباب التي تدفع الناس إلى الفرار من منازلهم في المقام الأول.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء يوم الاثنين إن الصيف "وقت صعب" لعبور القوارب وأكد ما قاله السير كير من قبل.

وأضاف: "نتوقع أن نرى زيادات قبل أن نرى تحسينات. من الأهمية بمكان أن نعمل على سحق العصابات المسؤولة". وقال إن القيام بذلك هو "أحد أولويات الحكومة الأولى".