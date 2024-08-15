إيلاف من زيورخ: تشير دراسة إلى أن ما يقرب من 250 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يعرفون مصدراً آمناً للمياه النظيفة، وأكثر من 4 مليارات شخص حول العالم لا يحصلون على مياه صالحة للشرب ، وفقا لدراسة جديدة تكشف عن أكبر كارثة بشرية، ولكنها لا تحظى باهتمام عالمي حقيقي.

وتشير الأرقام التي تمت مشاركتها مع صحيفة ذا ناشيونال إلى أن حوالي 250 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يستخدمون إمدادات المياه المُدارة بشكل آمن.

ويعد السودان واليمن اللذان مزقتهما الحرب من أكثر البلدان تضررا في المنطقة، حيث يفتقر أكثر من 60 في المائة من السكان إلى المياه النظيفة.

وقالت إستر غرينوود من المعهد الفيدرالي السويسري لعلوم وتكنولوجيا الأحياء المائية، إن تقديرات التعلم الآلي تشير إلى أن ندرة المياه "تم التقليل منها بشكل كبير".

وكانت وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، قد استخدمت في السابق رقمًا يبلغ حوالي ملياري شخص يفتقرون إلى المياه النظيفة.

وقالت غرينوود إن الدراسة الجديدة تستخدم بيانات مراقبة الأرض ومسوحات اليونيسف لسد "فجوة المعلومات" في 135 دولة متوسطة ومنخفضة الدخل.

وتشير إلى أن عدد مواطنيها الذين يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة يقترب في الواقع من 4.4 مليار نسمة، أي أكثر من نصف سكان العالم.

وقال مارتن أكرمان، مدير المعهد السويسري: "إن حقيقة أن الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم لا يحصلون على مياه شرب آمنة بشكل معقول يجب أن تدفعنا للتوقف للتفكير".

"إن المسافات الطويلة إلى أقرب مصدر للمياه والمياه الملوثة هي الأسباب الرئيسية للكثير من المعاناة والأمراض. ويمكن تجنب ذلك".

الشرق الأوسط وأفريقيا

وتغطي الدراسة 16 دولة في غرب آسيا وشمال أفريقيا، بما في ذلك سوريا والأردن ولبنان ومصر والمغرب .

وهو يقيس عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على المياه عند الطلب وفي المناطق القريبة الخالية من التلوث مثل بكتيريا الإشريكية القولونية أو النفايات البشرية.

إن المنطقة ككل أفضل حالاً من الهند أو الصين أو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن هناك نتائج مثيرة للقلق في العديد من البلدان المتضررة من الصراعات.

الوضع كارثي في السودان

وتشير التقديرات إلى أن 37.2 مليون شخص في السودان – أي أكثر من 80% من السكان – يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة.

حذر وسيط سلام أميركي هذا الأسبوع من "أزمة ذات أبعاد أسطورية" في السودان حيث يواجه عشرات الملايين من الناس الجوع أو المجاعة خلال الحرب الأهلية.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 19 مليون شخص في اليمن، أي ما يقرب من ثلثي السكان، يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة بعد سنوات من الحرب.

المفاجأة.. نصف سكان تركيا يعانون

وبحسب الدراسة، يتأثر أكثر من نصف سكان ليبيا، وكذلك نصف سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة.

كما تعتبر التغيرات البيئية، مثل التلوث والحرارة الشديدة، عاملاً رئيسياً وراء نقص المياه النظيفة.

ويقول عالم الجغرافيا بجامعة أكسفورد، روب هوب، في مقال مصاحب للدراسة، إن المخزونات الطبيعية من المياه "تواجه تهديدات غير مسبوقة في جميع المناطق بسبب التأثيرات البشرية والمناخية".

"وقد أدى ذلك إلى زيادة تكاليف ضخ ومعالجة وتوصيل المياه من مصادر بعيدة إلى المدن بسبب الإفراط في استغلال الموارد المحلية أو تلوثها."

المياه الملوثة السبب الأكبر للأمراض

وتقول الدراسة إن المياه الملوثة هي "المحرك الرئيسي" للإسهال، والذي بدوره يعد سببا بارزا لوفيات الأطفال.

ويحذر من الآثار الضارة على الصحة والفقر والمساواة بين الجنسين، حيث أن النساء عادة ما يضطرن إلى جلب المياه من مصادر بعيدة.

تشير الدراسة الجديدة إلى أن حجم ندرة المياه النظيفة في جميع أنحاء العالم قد تم الاستهانة به بشكل كبير.

أين الأثرياء؟

ويقول الباحثون إن الأرقام لا تشمل الدول الأكثر ثراء، مثل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ومعظم أوروبا، ولكن "من المحتمل أن بعض" شعوبها تفتقر أيضًا إلى المياه النظيفة.

وقالت السيدة غرينوود إن الدراسة "تظهر مدى بعد مناطق معينة عن تحقيق حصول الجميع على مياه الشرب الآمنة".

"أعتقد أن دراستنا يمكن أن تساعد في رفع مستوى الوعي حول حالة خدمات مياه الشرب في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل واقتراح الأماكن التي يلزم فيها جمع البيانات والاستثمارات المالية لتحسين الوضع."