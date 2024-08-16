إيلاف من لندن: أصيب والدا معلم بريطاني توفي بنوبة قلبية في كمبوديا، بدهشة حين أكتشفا أن الجثة المرسلة إلى المملكة المتحدة لم تكن جثة ابنهما.

وتحدث والد المعلم المتوفي كيفن نايتنغيل (39 عامًا) الذي سارع إلى جمع ما يقرب من 7000 جنيه إسترليني لإعادة جثة ابنه إلى المملكة المتحدة الصدمة التي شعر بها عندما اكتشف أنه وعائلته قد أُرسلوا عن طريق الخطأ جثة رجل يبلغ من العمر 77 عامًا.

وقال ستيفن نايتنغيل، من نوتنغهام، إن ابنه كيفن توفي بنوبة قلبية في الأول من مايو. ولكن لم يتم العثور على الرجل البالغ من العمر 39 عامًا في شقته إلا بعد أيام من ذلك من قبل أحد زملائه.

وفي التاسع من مايو، ظهر ضابطان من الشرطة البريطانية عند باب السيد نايتنغيل لإخباره بوفاة ابنه.

واتصل الرجل البالغ من العمر 63 عامًا على الفور بوالدة كيفن، مورين طومسون، قبل إطلاق الجهود لاستعادة ابنهما من خلال شركة أيفرغرين لخدمات الدفن Evergreen Funeral Services الكمبودية.

ووصلت جثة كان يُعتقد في البداية أنها لجثة كيفن إلى المملكة المتحدة حوالي 10 يونيو، وذهبت السيدة طومسون لتحديد هويته مع شقيق كيفن، شون.

وقال نايتنغيل، الذي اقترض معظم الأموال لإعادة جثة ابنه إلى وطنه بعد أن لم تجمع حملة GoFundMe ما يكفي في الوقت المناسب: "تلقيت مكالمة هاتفية أثناء وجودهم هناك وعرفت أن هناك خطأ ما. لم يكن كيفن".

وقال: "لو لم تره مورين، لكنا دفننا هذا الرجل الذي لا يعرفه أحد مع جدة كيفن".

نحن نعرف ابننا

واتصل بالشركة الكمبودية وأخبرهم: "لقد حدث خطأ، هذا أمر فظيع". ولكن الشركة كانت "تطالب فقط بصور" للجثة على الرغم من تكرار السيد نايتنجيل: "نحن نقول لكم، إنه ليس كيفن الخاص بنا. إنه رجل يبلغ من العمر 77 عامًا، إنه ليس كيفن الخاص بنا". وأضاف: "نحن نعرف ابننا".

وقد تم حرق جثة الرجل البالغ من العمر 77 عامًا في المملكة المتحدة وأُعيد رماده إلى كمبوديا. وقال السيد نايتنجيل إن جثة كيفن أُعيدت بعد أسبوع من الإبلاغ عن الخطأ.

اتصال مؤلم

لكنه تلقى بعد ذلك "اتصالًا مؤلمًا" آخر من السيدة تومسون وهي تسعى إلى التعرف على ابنها للمرة الثانية.

وبكت قائلة: "إنه كيفن، لكنه في حالة سيئة". ويزعم والدا كيفن أنه ظل لفترة طويلة دون تحنيط حتى تحللت جثته بشكل سيئ.

وقال السيد نايتنغيل: "لقد انهار شون على الأرض. وكانت مورين في حالة هستيرية، وكان بإمكاني سماع بكائها في الخلفية".

ويعتقد أن شركة Evergreen Funeral Services قامت بتحنيط الجثة التي تبلغ من العمر 77 عامًا معتقدة أنها جثة كيفن. ونتيجة لذلك، يعتقد أن ابنه لم يتم تحنيطه حتى تم الإبلاغ عن الخطأ.

ويُعتقد أن كيفن "تم تركه في مكان ما" إلى الحد الذي أصبح فيه "من السهل التعرف عليه".

وأرادت السيدة تومسون أن ترتدي بدلة عليه من أجل الدفن، لكن متعهد الدفن قال إنه "كان من الصعب خلع ملابسه... لقد أصبح في حالة سيئة للغاية الآن، ولا يوجد شيء يمكننا فعله".

وكانت الأسرة تريد أيضًا وضع بعض الصور التذكارية على الأقل في نعشه في اليوم السابق للجنازة.

لكن حتى هذا كان لا بد من إلغائه بسبب حالة كيفن. وقال لهم متعهد الدفن: "لا يمكنني فتح النعش، سيكون الأمر أكثر مما تستطيعون تحمله".

وقال السيد نايتنغيل إنه كان حزينًا لعدم تمكنه من رؤية ابنه في وداع أخير. وأضاف: "أردت بشدة أن أنظر إليه وأقول له وداعًا يا بني، آسف على كل شيء، ولم تسنح لي هذه الفرصة أبدًا".

وبينما أعادت شركة Evergreen Funeral Services تكاليف إعادة الجثمان إلى عائلة كيفن، قال السيد نايتنغيل إنهم لم يصدروا بعد اعتذارًا أو تفسيرًا لكيفية حدوث الخطأ في تحديد الهوية.

أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) على الرابط الآتي:

https://news.sky.com/story/grieving-familys-horror-as-wrong-body-returned-to-uk-following-sons-death-in-cambodia-13197413