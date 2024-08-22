كارولاينا الشمالية: عقد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للبيت الأبيض، دونالد ترامب، تجمّعا انتخابيا أمس الأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية هو الأول له في الهواء الطلق منذ تعرضه لمحاولة اغتيال قبل شهر.

خلال التجمع، شن الرئيس الأميركي السابق هجوما على منافسته الديموقراطية، كامالا هاريس. ومن خلف الزجاج المقاوم للرصاص اتهم الملياردير الجمهوري نائبة الرئيس الديموقراطية بأنها "أكثر شخص يساري متطرف" يدخل السباق الرئاسي، محذرا من أن ملايين الوظائف "ستختفي فجأة" إذا ما فازت بالانتخابات.

وأضاف ترامب مخاطبا الحشد "مدخرات حياتكم ستختفي تماما".

وتابع "في جميع أنحاء العالم، كان خصومنا يعلمون أنه لا يمكن الاستخفاف بأميركا عندما كنت القائد الأعلى" للقوات المسلحة الأميركية.

وحذر قطب العقارات من أنه "إذا فازت الرفيقة كامالا في تشرين الثاني (نوفمبر)، فمن شبه المؤكد أننا سنشهد حربا عالمية ثالثة".

وأقيم التجمّع الانتخابي في متحف الطيران في آشبورو بكارولاينا الشمالية وسط إجراءات أمنية مشدّدة من بينها استخدام الزجاج المقاوم للرصاص في محيط المنصة التي اعتلاها المرشح الجمهوري.

كما انتشر القناصة على أسطح المباني المجاورة بشكل واضح، لتأمين الحدث الذي شارك فيه أيضاً المرشح لمنصب نائب الرئيس، جاي فانس.

وتعد ولاية كارولاينا الشمالية الواقعة جنوباً إحدى الولايات القليلة المتوقع أن تحسم نتيجة انتخابات الخامس من نوفمبر.

وكان جهاز الاستخبارات أوصى بأن يمتنع ترامب عن إقامة الفعاليات في أماكن مفتوحة، بعدما أخفقت الوكالة المكلفة بحماية الرؤساء والمرشحين في الحؤول دون إطلاق مسلح النار عليه من أحد الأسطح خلال تجمع في باتلر بولاية بنسيلفانيا، ما أدى إلى جرح ترامب في الأذن ومقتل أحد الحاضرين.

فعاليات في أماكن مفتوحة

وكان ترامب، الذي عقد قرابة 12 تجمعاً انتخابياً في مواقع مغلقة منذ الهجوم، أعلن صراحة أنه يريد العودة إلى تنظيم فعاليات في أماكن مفتوحة. في 31 تموز (يوليو) قال لأنصاره خلال تجمع في هاريسبرغ بولاية بنسيلفانيا "لن نتخلى عن التجمعات في أماكن مفتوحة".

وقبل أيام نشر ترامب (78 عاماً) على شبكات التواصل الاجتماعي أنه سيواصل إقامة فعاليات في أماكن مفتوحة مضيفاً أن "جهاز الاستخبارات وافق على تعزيز عملياته بشكل كبير. إنهم قادرون على القيام بذلك".

ويشبه الزجاج الذي تم استخدامه لحماية ترامب خلال التجمع أمس ذلك المستخدم في سيارة الليموزين الرئاسية، والمصمم لحماية ركابها في حال إطلاق نار، بحسب الصحيفة.

وجاء تجمع ترامب في اليوم الثالث لمؤتمر الحزب الديمقراطي المنعقد في شيكاغو، حيث أقام مسؤولو الأمن طوقاً أمنياً مشدداً في محيط التجمع.

والشهر الماضي تم تشديد التدابير الأمنية خلال انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن بعد أيام قليلة على محاولة الاغتيال.