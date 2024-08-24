إيلاف من تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديين احتياطيين آخرين قُتلا في الانفجار الذي وقع يوم الجمعة في مدينة غزة، ليصل إجمالي عدد القتلى في هجوم حماس إلى ثلاثة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا آخر قُتل في اشتباك منفصل مع مسلحين فلسطينيين في منطقة قريبة يوم الجمعة.

ويُطلق على الجنود الذين قُتلوا في الانفجار الذي وقع في مدينة غزة اسم الرقيب. الدرجة الأولى (احتياط) دانيل بيتشينيوك، 27 عامًا، من بات يام، والرقيب. الدرجة الأولى (احتياط) نيتاي ميتودي، 23 عاماً، من عسقلان. كلاهما خدما في الكتيبة 6301.

القتلى 3 والجرحى 4 في حالة خطيرة

الجندي الذي قُتل خلال الاشتباك المنفصل في منطقة ممر نتساريم يدعى الرقيب. الرائد (احتياط) يانيف يتسحاق أورين، 35 عاماً، من الكتيبة 8119 .

وفي الحادث الذي وقع صباح الجمعة، أصيب عدد من الجنود بعبوة ناسفة مزروعة خارج مبنى كانوا يقومون بتفتيشه في حي الزيتون بمدينة غزة. وبشكل عام، قُتل ثلاثة جنود، وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة، وثلاثة آخرون بجروح متوسطة في الحادث.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل الرقيب. الدرجة الأولى (احتياط) إيفياتار أتوار الذي قُتل في الهجوم. وتم إخطار عائلات الجنديين الآخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبلغت حصيلة إسرائيل في الهجوم البري ضد حماس في غزة وفي العمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع الآن 340 قتيلا.