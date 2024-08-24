إيلاف من القاهرة: في واحدة من أسرع القضايا التي يتم البت فيها، وإصدار حكم "عاجل بالإعدام"، أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق "سفاح التجمع" كريم سليم للمفتي لأخذ موافقته على إعدامه.

فقد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة التجمع الخامس السبت إحالة أوراق "سفاح التجمع" المتهم كريم سليم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحينما تحال الأوراق للمفتي فإن هذا يعني عملياً أن حكم الإعدام يصبح نافذاً.

ووجهت المحكمة لـ"سفاح التجمع" تهمة قتل 3 سيدات بعد معاشرتهن جنسيا قبل وبعد وفاتهن والتقاط مقاطع فيديو لهن خلال المعاشرة.

وتم تحديد جلسة 12 أيلول (سبتمبر) المقبل للنطق بالحكم، وجاء في أمر الإحالة أنه "بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كريم محمد سليم (37 عاما) مدرس مقيم بكومباوند دار مصر بقسم شرطة القطامية، قام في أيام 15 - 11 - 2023، و8 - 4 - 2024، و15 - 5 - 2024 بقتل المجني عليها نورا (مجهولة الهوية) والمجني عليها رحمة أحمد صابر، والمجني عليها أميرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار".

رغبات جنسية شاذة

وذكر أمر الإحالة "أن "سفاح التجمع" قتل نورا بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روح من يتمكن من انتقائهن من النساء لما اختمر في عقله من رغبة جنسية شاذة في معاشرة جثثهن، وما أن وجد فيها مبتغاه حتى نفذ مخططه واستقطبها لمسكنه وقدم لها عقارا مهدئا (كويتابكس) لإعدام مقاومتها، وما أن بدأ في إحداث أثره باغتها بتطويق عنقها برابط ملابس كان قد أعده سلفا جاذبا طرفيه إلى أن تيقن من إزهاق روحها وبلغ مقصده على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات".

إلى ذلك، طالب دفاع المتهم من هيئة المحكمة خلال جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 سيدات خضوع الأخير لفحص فسيولوجي وأشعة مقطعية على المخ.

وقال محامي دفاع كريم سليم، المعروف بلقب "سفاح التجمع" إن "موكلي لديه عيب خلقي في مراكز المخ جعله مجرما خطيرا سيكوباتي يعاني من أمراض نفسية خطيرة".

وأضاف أن "المتهم مصاب بالانفصام في الشخصية منذ ولادته ونشأته ما يعد سببا رئيسيا في تكوين شخصيته الحالية".

وطلب دفاع "سفاح التجمع" من هيئة المحكمة خلال جلسة محاكمة المتهم "خبيرا نفسيا وخبير لغة جسد لتفسير فيديوهات المتهم مع الضحايا".