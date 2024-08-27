إيلاف من المنامة: كشف إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين أنه تتم مراجعة جميع حالات من تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون منذ عام 2010.

وأوضحت الإدارة أن سحب أو إسقاط الجنسية، لا يقتصر على الشخص المخالف، وإنما يشمل من منحت لهم الجنسية بالتبعية من أفراد عائلته، وذكرت أنه وفقا للقانون سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من أساء استخدام الجنسية وأضر بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها، أو أدين بجريمة تمس الشرف او الأمانة، أو قدم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للحصول على الجنسية.

وقد استثنت اللجنة، خلال عملها، أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وكذلك المرأة الأجنبية التي نالت الجنسية البحرينية ومتزوجة من بحريني، في ضوء معايير قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 وتعديلاته.

وأكدت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن الجنسية البحرينية هي لمن أظهر الإخلاص والولاء واعتز باكتسابها والتزم واحترم القوانين المعمول بها وحافظ على أمن البحرين ونسيجها الاجتماعي.



