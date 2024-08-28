إيلاف من لندن: اتهمت محكمة بريطانية عاملة سجن بسبب "علاقة غير لائقة" مزعومة مع سجين قاتل.

ويقضي جوردان ماكسويني (31 عامًا) عقوبة بالسجن مدى الحياة لقتله السيدة زارا ألينا. واتُهمت هايلي جونز، 33 عامًا، بسوء السلوك في منصب عامبعد أن تصرفت بطريقة "ترقى إلى إساءة استخدام ثقة الجمهور".

وكانت السيدة ألينا، خريجة القانون البالغة من العمر 35 عامًا، قتلت أثناء عودتها سيرًا على الأقدام إلى منزلها من ليلة في إلفورد، شرق لندن، في الساعات الأولى من صباح 26 يونيو 2022، بعد تسعة أيام من إطلاق سراح ماكسويني من السجن بتهمة ارتكاب جريمة سابقة.

حكم السجن

وحكم على ماكسويني بالسجن لمدة لا تقل عن 38 عامًا في ديسمبر 2022 بعد اعترافه بالاعتداء الجنسي وقتل السيدة ألينا.

وفاز بدعوى من محكمة الاستئناف في نوفمبر 2023 لتخفيض الحد الأدنى لعقوبة السجن المؤبد إلى 33 عامًا.

وقالت فرح ناز عمة السيدة القتيلة ألينا لصحيفة (ميل أون لاين MailOnline) إن عائلتها "محبطة بشدة" من العلاقة الجنسية المزعومة بين جونز ومكسويني.

ومثل ماكسويني أمام محكمة ويمبلدون الجزئية عبر رابط فيديو يوم الأربعاء، بتهمة تشجيع أو مساعدة ارتكاب جريمة جنائية. بينما مثلت جونز، من سترود في مقاطعة كنت، شخصيًا أمام المحكمة.

ويُزعم أن الجريمة وقعت بين 6 مارس و7 أبريل 2023.

وأثناء جلسة استماع قصيرة، تم تأجيل القضية حتى 25 سبتمبر.

ومُنحت جونز إفراجًا مشروطًا حتى جلسة الاستماع التالية في محكمة وولويتش كراون، ولا يجوز لها الاتصال بمكسويني أو زيارة السجن الذي يُحتجز فيه.