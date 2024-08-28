إيلاف من لندن : أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي ترسخت جذورها عبر تاريخٍ ممتد لأكثر من 200 عام من التعاون والتنسيق والشراكات الفاعلة على كافة الصعد.

لافتاً إلى الحرص المتواصل الذي توليه مملكة البحرين لتوطيد مسار العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين والدفع بمستويات العمل المشترك نحو آفاق أكثر شمولاً تسهم في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة .

جانب من المباحثات البريطانية -البحرينية في لندن

جاء ذلك لدى لقاء ولي العهد البحريني ، في مقر رئاسة الوزراء البريطانية «10 داوننغ ستريت»، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث أشاد ولي العهد بالمستويات المتقدمة التي وصلت إليها مسارات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مشيراً إلى أهمية البناء على ما تحقق في ظل ما يجمع البلدين من شراكات استراتيجية بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.

ستارمر يصافح ولي عهد البحرين

وشدد ولي العهد البحريني على الدور البارز للمملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز ركائز الأمن والسلم والتنمية في المنطقة والعالم، مشيراً إلى دعم مملكة البحرين لكافة الجهود والتحركات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ الأمن والاستقرار، ويسهم في مواصلة تحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء لشعوب ودول المنطقة والعالم.

وخلال اللقاء، تم مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب استعراض أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء أيضا الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، و حمد بن يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء.