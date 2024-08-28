إيلاف من برشلونة: على مدى السنوات الثلاث الماضية، عانت كتالونيا القوة الصناعية العالمية والوجهة السياحية الجذابة في شمال شرق إسبانيا من جفاف غير مسبوق أدى إلى إجهاد اقتصادها.

ولكن في النهاية، جلبت الأمطار الغزيرة التي صاحبت قدوم الصيف هذا العام بعض الراحة.

بهذه الكلمات افتتح خافي لوبيز فرناديز نائب رئيس البرلمان الأوروبي مقاله في "بوليتيكو" والذي كشف خلاله عن طي صفحة الانفصال وغلق أحاديث الرحيل في إقليم كتالونيا الذي يعد من أفضل الوجهات السياحية العالمية، كما أن الاقتصاد الكاتالوني يمثل 20 % من اجمالي الاقتصاد الاسباني.

وتابع :"من ناحية أخرى، وبعد عقد من الزمان من قيام الحكومات الانفصالية بتوليد الانقسام والمواجهة، فقد طوت كتالونيا صفحة الجفاف السياسي أيضا. ومن خلال القيام بذلك، عهدت إلى الاشتراكيين بالمهمة الشاقة المتمثلة في إعادة بناء تماسكها الاجتماعي، وتعزيز حكمها الذاتي ومواردها المالية، وتعزيز الخدمات العامة والبنية التحتية".

لقد تركت السياسة الكتالونية وراءها ما يسمى بـ " العملية "، وهي الحركة المؤسسية والاجتماعية التي دامت عقداً من الزمن والتي سعت إلى انفصال كتالونيا من جانب واحد خارج القنوات القانونية القائمة.

كانت هذه حركة سياسية فرضت ضغوطا هائلة على مؤسسات الحكم الذاتي الكتالوني، وقسمت مجتمعها، وأثرت على اقتصادها وتسببت في أضرار شخصية جسيمة لقادتها. لقد كانت حركة تُظهر منطق الاستفتاء الضار الذي شهدناه في الكثير من دول العالم الغربي خلال العقد الماضي.

لكن الكتالونيين أنفسهم قرروا الآن إنهاء الأغلبية القومية (الاستقلالية) في برلمانهم ــ ونحن نعتزم الاستماع إليهم.

ماذا حدث بعد الانتخابات؟

بعد فوزه في الانتخابات الإقليمية التي جرت في شهر مايو بأغلبية الأصوات (28%)، أبرم الحزب الاشتراكي الكتالوني (PSC-PSOE) صفقات مع التقدميين المؤيدين للاستقلال من اليسار الجمهوري في كتالونيا (ERC) وحزب سومار اليساري. الحصول على الأصوات اللازمة لتحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان وجعل سلفادور إيلا رئيسًا للحكومة العامة .

لذا، فبينما نعود إلى الحكومة بعد 14 عاماً في المعارضة، يتعين علينا الآن أن نتفاوض ونصيغ أغلبيات تقدمية قادرة على التغلب على الانقسامات التي شهدتها السياسة الكاتالونية الأخيرة. وحتى الآن، يبدو أن حزب إيلا قادر على اختراق الاستقطاب الراسخ من أجل تأسيس أهداف مشتركة جديدة للحكم الذاتي والاستقلال المالي في كتالونيا.

وقد حظي إيلا بالاهتمام خلال السنوات الأولى لوباء كوفيد - 19 كوزير للصحة في حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وقد كافأ الناخبون الكاتالونيون موقفه المرن والرصين والمتماسك في وقت يتسم بعدم اليقين والتغيير العميق. ونحن نعتقد أن عودة الاشتراكيين إلى الحكومة الكاتالونية هي انتصار للسياسة البناءة التي تبني الجسور ــ فضلا عن تأييد سياسة سانشيز الطموحة تجاه كتالونيا.

حركة الاستقلال تتراجع

لا تزال حركة الاستقلال ذات صلة بطبيعة الحال. لكنها تشكل أقلية في المجتمع الكتالوني، وهي اليوم منقسمة أكثر من أي وقت مضى، دون خريطة طريق واضحة تتجاوز التمثيل الذاتي الدائم لبعض أبطالها.

لكن كتالونيا ليست محصنة ضد الاتجاهات السياسية العالمية الكبرى أيضا، ومن بين تلك الاتجاهات التي أحدثتها هذه الانتخابات الأخيرة ميلاد حزب يميني متطرف مؤيد للاستقلال.

وقد أدى هذا إلى المفارقة المتمثلة في وجود حزبين يمينيين متطرفين في البرلمان الإقليمي اليوم، ينشران خطابات كراهية متطابقة تقريبًا بينما يرفعان أعلامًا وطنية مختلفة.

ويتلخص أحد التزامات حكومتنا الجديدة في استبعاد هذين التشكيلين ــ فوكس وأليانكا كاتالانا ــ من عملية صنع القرار، مع الانخراط في حوار مع بقية البرلمان بشأن إعادة تشكيل الإجماع الاجتماعي الداخلي المتضرر في كتالونيا.

وعلى هذا فقد تجاوز الاشتراكيون ومجلس الإصلاح الأوروبي مناطق الراحة التقليدية الخاصة بهم لإعطاء الأولوية للمصلحة العامة لكتالونيا.

دور كتالونيا في اسبانيا

نحن نركز على ضمان أن تلعب كتالونيا دورًا سياسيًا بناءًا في إسبانيا باعتبارها نفوذًا تحديثيًا وفيدراليًا.

علاوة على ذلك، باعتباره رئيسًا يهتم بالمجال العالمي والأوروبي، حافظ إيلا على حضور مهم في بروكسل وغيرها من العواصم الإستراتيجية خلال السنوات التي قضاها في قيادة الحزب المعارض. ومن خلال إقامة الاتصالات وإرساء الأساس لاستعادة صوت كتالونيا المفقود في بروكسل، تم التأكيد على هذه الرغبة في تشكيل دور قيادي في أوروبا من خلال تعيين المدير العام للاتصالات والمتحدث الرسمي باسم البرلمان الأوروبي جاومي دوتش كوزير إقليمي جديد للبرلمان الأوروبي.

لن يكون هناك نقص في التحديات، الداخلية والخارجية، التي ستواجهها حكومة كتالونيا الجديدة ــ فضلا عن قائمة طويلة من المهام المعلقة المتعلقة بالصحة والتعليم والبنية الأساسية للمياه والتحول البيئي وتحسين الحكم الذاتي والشؤون المالية.

لكن تأكيد إيلا على الحوار والشمولية يوحي بتشكيل حكومة كتالونية جديدة قادرة على إحداث تحولات منتجة.



