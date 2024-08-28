قُتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي بعد مداهمة مدينة جنين، مساء الثلاثاء، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، بعضها بجروح حرجة.

وفي وقت سابق، كانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أعلنت إطلاق عملية عسكرية في الضفة الغربية "ستستمر عدة أيام"، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

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ووفق مصادر فلسطينية، فإن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية داهمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.

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وفي بلدة عنبتا شرقي طولكرم، أصيب طفل بالرصاص خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي للبلدة، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأفادت الجمعية، بإصابة طفل يبلغ (15 عاما)، بالرصاص الحي في الفخذ، خلال مواجهات في البلدة، وجرى نقله إلى للمستشفى.

وكان الجيش الإسرائيلي داهم البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وجابت دورياته مختلف الشوارع والأحياء، وتحديدا الجبل الجنوبي، كما نشرت دورياتها الراجلة التي داهمت عددا من المنازل.

وفي ذات السياق، أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى مداهمة دوريات للجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم من محورها الغربي، عبر عدد من الآليات جابت شوارع المدينة، بالقرب من مخيمي طولكرم ونور شمس.

وأضافت أنه جرى مداهمة جبل النصر في مخيم نور شمس، وانتشرت دوريات المشاة بين المنازل في المنطقة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها، تزامنا مع سماع أصوات إطلاق نار بشكل كثيف.

الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفيات طولكرم

حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء-الأربعاء، مستشفيات مدينة طولكرم، بعد مداهمتها من محورها الغربي، وفق وكالة وفا للأنباء.

وأفادت بأن "آليات الجيش تمركزت في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وفرضت حصارا عليها، وأعاقت حركة تنقل مركبات الإسعاف، واحتجزت أحدها أمام المستشفى الحكومي، وقامت بتفتيشها".

كتائب القسام تتعهد بتصعيد عملياتها في الضفة

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من جهتها، تعهدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، بـ "تمديد وتصعيد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، ردا على سقوط قتلى وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي الذي يواصل مداهمة مدن وبلدات المنطقة".

وقالت الكتائب: "نؤكد أن المقاومة في الضفة الغربية ماضية نحو تحقيق كل أهدافها من التمدد والديمومة في كل محافظات الضفة".

وشددت في بيان على أن "العملية العسكرية الواسعة النطاق التي يتحدث الكيان الصهيوني عن قرب بدئها في الضفة لن تكون إلا مستنقعا جديدا سيغرق به جنوده".

استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة الأربعاء

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وفدا إسرائيليا سيغادر إلى الدوحة الأربعاء لاستئناف المحادثات بشأن الهدنة في قطاع غزة، مع الوسطاء.

وأوضحت أن الوفد سيتضمن أشخاصا من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، ومن الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".