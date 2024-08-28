إيلاف من باريس: قالت مصادر فرنسية، نقلا عن مصدر مطلع، إن السلطات المختصة قامت بنقل مؤسس تلغرام بافل دوروف إلى قاعة المحكمة في باريس. ووفقا للوكالة، انتهت المدة المحددة للاعتقال الأولي.

وذكرت الوكالة، أن النيابة العامة في باريس تعتزم نشر بيان بشأن دوروف مساء اليوم الأربعاء، وجاء ذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في البلاد، فضلاً عن أن ضغوط واهتمام الإمارات وروسيا (يحمل دوروف جنسيتهما)، وكذلك توصيف القضية بأنها قضية رأي عام عالمي، كل ذلك يساعد في تحريكها، وعدم الإبقاء على دوروف قيد الاعتقال لفترة أطول.

وقالت مصادر فرنسية إن شقيق مؤسس "تلغرام" نيكولاي مطلوب في فرنسا منذ آذار (مارس) الماضي، وتؤكد الأنباء الواردة، أنه تم وضع نيكولاي دوروف، شقيق بافل دوروف، على قائمة المطلوبين في فرنسا.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن وثيقة قضائية، قالت إن مذكرات الاعتقال بحق نيكولاي صدرت في 25 آذار (مارس) الماضي بتهمة التواطؤ في تخزين أو توزيع أو إتاحة الوصول إلى صور إباحية للقاصرين ضمن مجموعة منظمة.

وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت بافل دوروف المؤسس المشارك لتطبيق "تلغرام" مباشرة عقب هبوط طائرته الخاصة في مطار لوبورجيه بباريس يوم 24 آب (أغسطس) الجاري، وقد تم وضعه في الحجز المؤقت.

وزعمت صحيفة "لوكانار أونشيني" الفرنسية بأن دوروف جاء إلى باريس "بدعوة لتناول العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، إلا أن قصر الإليزيه نفى ذلك، قائلا إن ماكرون في ذلك المساء كان في لو توكيه.

وبحسب تقارير فإن دوروف يواجه اتهامات من بينها التواطؤ في تهريب المخدرات والجرائم ضد الأطفال والاحتيال، إلا أن تقارير أخرى تقول إنه رفض التعاون، وفقاً لما نقلته شبكة RT الروسية.