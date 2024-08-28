إيلاف من لندن: واجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب انتقادات بعد رفع إبهامه وابتسامته أثناء التقاط الصور عند قبور الجنود الذين قتلوا خلال الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021 في مقبرة أرلينغتون الوطنية.

وكان ترامب في مقبرة فرجينيا لوضع إكليل من الزهور في الذكرى الثالثة للهجوم الإرهابي على بوابة آبي في مطار كابول، حيث قُتل 13 من أفراد الخدمة الأميركية.

وشارك حاكم ولاية يوتا الجمهوري سبنسر كوكس صورة واحدة من الحدث على X، وكتب يوم الاثنين أنه لا يوجد "تضحية أعظم من التضحية بحياتنا دفاعًا عن بلدنا".

وأضاف: "لقد كان من دواعي سروري أن أقف إلى جانب عائلة الرقيب دارين تايلور هوفر في مقبرة أرلينجتون الوطنية اليوم حيث أشيد بإرثه والـ 12 الآخرين الذين فقدوا أرواحهم قبل ثلاث سنوات في بوابة آبي في أفغانستان".

وضعية غير عادية

وسارع النائب الجمهوري السابق آدم كينزينجر، وهو مقدم في الحرس الوطني الجوي، إلى التركيز على وضعية ترامب "غير العادية" في الصورة.

وكتب على موقع X: "إن رفع الإبهامين المبتسمين عند القبر أمر غير معتاد على أقل تقدير. لا يهم أن ترامب تفاوض على "الصفقة" وهو السبب وراء رحيلنا".

وكان ترامب محاطًا بأقارب الجندي، الذين رفع بعضهم إبهامه أيضًا في الصورة التي شاركها كوكس.

وفي صورة أخرى شاركتها مجموعة مناهضة لترامب تسمى مشروع لينكولن، رفع ترامب إبهامه وابتسم وهو يقف عند قبر نيكول جي، الرقيب. ووصفت المجموعة ذلك بأنه "مخز".

وانضم إلى ترامب في الحدث في فرجينيا النائبة الديمقراطية السابقة عن هاواي تولسي غابارد، وهي ضابط احتياطي بالجيش، والتي أيدت المرشح الجمهوري في وقت لاحق من يوم الاثنين.

انتقاد ادارة بايدن

وفي حديثها في اجتماع رابطة الحرس الوطني في ديترويت بولاية ميشيغان يوم الاثنين، انتقدت غابارد، التي ترشحت ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس جو بايدن في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لعام 2020، إدارة بايدن، مدعية أنها "تجعلنا نواجه حروبًا متعددة على جبهات متعددة في مناطق حول العالم، وأقرب إلى شفا حرب نووية من أي وقت مضى".

وأضافت: "هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني ملتزمة ببذل كل ما في وسعي لإعادة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يمكنه مرة أخرى أن يخدمنا كقائد أعلى لنا".

ويشار إلى أنه في حين كانت حملة ترامب تحاول إلقاء اللوم على إدارة بايدن في الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، كانت إدارة ترامب هي التي أبرمت صفقة للانسحاب السريع لجميع القوات الأميركية.

وكان ترامب يخطط حتى لاستضافة طالبان في كامب ديفيد لإتمام الاتفاق في سبتمبر 2019 قبل إلغاء الاجتماع.