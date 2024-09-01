إيلاف من الرياض: أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الأحد، اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال "حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".

التواصل مع السيسي

كما أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين.

وتم التوافق على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.