إيلاف من مراكش: عادت الحركة إلى جنين وسط الأنقاض صباح الجمعة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ليل الخميس - الجمعة من هذه المدينة الفلسطينية الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال سكان إن الجنود الإسرائيليين انسحبوا خلال الليل من المدينة ومخيمها وهو معقل لفصائل فلسطينية مسلحة تقاتل ضد إسرائيل، بعد 10 أيام من شنّ عملية عسكرية فيها.

وشنّت إسرائيل عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في 28 أغسطس (آب) في الكثير من البلدات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، بما فيها جنين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "منذ أسبوع ونصف أسبوع ينفذ الجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) وحرس الحدود عمليات لمكافحة الإرهاب في منطقة جنين" من دون الإعلان رسمياً عن انتهاء عمليته العسكرية التي أطلق عليها "المخيمات الصيفية".

وأضاف: "حتى اليوم، تم القضاء على 14 إرهابياً وتوقيف أكثر من 30 مشتبهاً بهم" في جنين، مشيراً إلى أنه نفّذ "أربع ضربات جوية في المنطقة".

وتابع البيان أن "قوات الأمن الإسرائيلية تواصل العمل لتحقيق أهداف هذه العملية ضد الإرهاب"، من دون تفاصيل إضافية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 36 فلسطينيّاً تراوح أعمارهم بين 13 و82 عاماً برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية منذ 28 أغسطس (آب). من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده قُتل خلال المواجهات في جنين يوم 31 أغسطس.

وصباح الجمعة، خيّم الهدوء على مخيم جنين قبل أن يبدأ السكان الذين هربوا من القتال في الأيام الأخيرة العودة.

وفي المكان، جرفت آليات عسكرية إسفلت الشوارع واجتاحت واجهات مبانٍ.

وجلس بعض السكان بصمت على كراس بلاستيكية أمام منازلهم المتضررة، بينما تعمل جرافات صغيرة على إزالة الأنقاض ويلعب أطفال في الشوارع.

يعاين عزيز طالب (48 عاماً) وهو أب لسبعة، الأضرار داخل منزله ويقول: "الحمد لله أن (الأطفال) غادروا في اليوم السابق (يوم اقتحام الجنود) للبقاء مع الجيران".

