إيلاف من مراكش: أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، في وقت تسعى كييف إلى مواجهة تقدم القوات الروسية في شرق البلاد وإلى صدّ عمليات القصف المدمّر التي تنفّذها موسكو.

وقال أوستن خلال اجتماع في ألمانيا للداعمين الدوليين لأوكرانيا إنّ "الرئيس (جو) بايدن سيوقّع حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا. هذا سيزيد القدرات لتلبية حاجات أوكرانيا المتطوّرة".

يأتي ذلك فيما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة "بالمزيد من الأسلحة" من الدول الحليفة المجتمعة في ألمانيا "من أجل صد القوات الروسية" في الأراضي الأوكرانية "خصوصا في منطقة دونيتسك" في الشرق.

وقال زيلينسكي خلال اجتماع لحلفاء كييف في القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين في غرب ألمانيا، إنّ "العالم يملك ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي لضمان عدم تحقيق الإرهاب الروسي أي نتائج، وأحضّكم على أن تكونوا أكثر نشاطا في العمل معنا في مجال الدفاع الجوي"، مطالبا في الوقت ذاته بالسماح باستخدام صواريخ بعيدة المدى "ليس فقط على الأراضي المحتلة في أوكرانيا، بل أيضا على الأراضي الروسية".

إلى ذلك أعلن الجيش الأوكراني عن نجاح هجومه المضاد شرقي البلاد في وقت من المقرّر أن يصل الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى ألمانيا، الجمعة، حيث يجتمع حلفاء أوكرانيا لمناقشة المساعدات العسكرية.

ويجري زيلينسكي لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة في فرانكفورت (غرب)، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية وكالة فرانس برس، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ووفق معلومات غير مؤكدة رسميا نشرتها مجلة دير شبيغل، فإنّ الرئيس الأوكراني سيطالب بأسلحة إضافية خلال مشاركته في "مجموعة اتصال" لحلفاء أوكرانيا في رامشتاين، حيث القاعدة الأميركية غير البعيدة عن فرانكفورت.

ويطالب فولوديمير زيلينسكي منذ فترة طويلة بالمزيد من الدفاعات الجوية والصواريخ بعيدة المدى، والتي تتردّد الولايات المتحدة وألمانيا وهما مورّدا الأسلحة الرئيسيين له، في تقديمها له خوفا من التصعيد مع موسكو. كذلك، يطالب داعميه برفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الموجّهة ضدّ أهداف في عمق الأراضي الروسية.

وكان وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف أجرى أخيرا محادثات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأكدت برلين الأربعاء تسليم ثمانية أنظمة دفاع جوي من طراز Iris-T SLM وتسعة من طراز Iris-T SLS بحلول العام 2025.

من جهتها، أعلنت لندن الجمعة عقدا بقيمة 162 مليون جنيه استرليني (192 مليون يورو) لإرسال 650 صاروخا خفيفا متعدّد المهام وقصير المدى يمكن إطلاقها من مختلف المنصات البرية والبحرية والجوية.

وكان حلفاء أوكرانيا قرروا خلال قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو، تسليم كييف طائرات مقاتلة أميركية الصنع من طراز اف-16 وأنظمة دفاع جوي جديدة.

لكن بينما يؤكد حلفاء أوكرانيا دعمهم الثابت لها، تواجه العديد من الحكومات رأيا عاما منقسما في ظل استمرار الحرب.

