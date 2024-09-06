إيلاف من جورجيا (الولايات المتحدة) : كشفت تقارير أميركية عن صدمة جديدة، ومفاجأة صاعقة عن المراهق كولت غراي البالغ 14 عاماً، والمتورط في مذبحة المدرسة في جورجيا، حيث أكدت تلك التقارير أن غراي تلقى البندقية الذي استخدمه في المذبحة كهدية عيد الميلاد (الكريسماس) من والده، وذلك بعد أشهر من التحقيق في التهديدات عبر الإنترنت التي أطلقها المراهق حينما كان يبلغ 13 عاماً، في عام 2023.

وقال والد المراهق الذي قتل أربعة أشخاص في إطلاق نار بمدرسة في جورجيا يوم الأربعاء للشرطة إنه أعطى ابنه بندقية من طراز AR-15 المستخدمة في المذبحة كهدية عيد الميلاد العام الماضي، حسبما ذكرت مصادر إنفاذ القانون لصحيفة "نيويورك بوست".

وقد تم توجيه تهمة القتل إلى كولت غراي بعد أن ​​قتل طالبين واثنين من المعلمين، والتهمة تم توجيهها له باعتباره بالغاً وليس طفلاً.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه داخل المدرسة بندقية ملقاة على الأرض مباشرة بعد إطلاق النار، وأكد مدير مكتب التحقيقات في جورجيا كريس هوزي أن السلطات تحقق في أي روابط محتملة بين التهديدات في عام 2023 وإطلاق النار يوم الأربعاء في مدرسة أبالاتشي الثانوية.



