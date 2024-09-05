إيلاف من موسكو: من هي لاعبة الجمباز العالمية والأولمبية إيلينا كاباييفا التي عشقها بوتين وأنجب منها "سراً"؟ قصتها من بين الأكثر تداولاً في الوقت الراهن عبر صفحات وصحف ومواقع غربية، فالسيدة كاباييفا له قصة تستحق أن تروى، خاصة أنها تملك الشخصية القوية، والحضور الطاغي على المستويات كافة، إنسانياً ورياضياً، وكذلك سياسياً في حياة الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

كاباييفا مواليد طشقند في أوزبكستان عام 1983، أي أنها تبلغ 41 عاماً، والأب مسلم من تتارستان والأم روسية، وفازت بميداليتين في الأولمبياد بلعبة الجمباز الإيقاعي، وأبهرت العالم حينما انتزعت ذهبية أولمبياد أثينا 2004، وتوجت كذلك بـ14 ميدالية في بطولات العالم، و 21 في البطولات الأوروبية.

ووفقاً للصحافة الأميركية فقد ألقى تقرير استقصائي صدر حديثًا الضوء على تفاصيل جديدة تحيط بحياة إيفان بوتن وفلاديمير بوتن جونيور، أبناء الرئيس الروسي المزعومين وألينا كاباييفا، لاعبة الجمباز الشهيرة والتي كانت عشيقته لفترة طويلة.

بوتين كان يحلم بانجاب "صبي"

كان لدى بوتن، البالغ من العمر 71 عامًا، ابنتان من زواجه الأول من ليودميلا بوتينا قبل طلاقهما في عام 2013، وحينما أنجب "الصبي" الذي كان يحلم به من كاباييفا، هتف قائلاً "وأخيراً ولد".

ويزعم التحقيق، الذي نشره في البداية مركز دوسيير قبل أن تعيد صحيفة "موسكو تايمز" توزيعه، أن بوتن وكابايفا بدأت علاقتهما في وقت مبكر من عام 2008، أي بعد حوالي أربع سنوات من حصولها على الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا.

وكشف تقرير صدر مؤخرا عن تفاصيل تتعلق بحياة إيفان بوتن وفلاديمير بوتن جونيور، أبناء الرئيس الروسي وألينا كاباييفا، التي يشاع أنها كانت تربطهما علاقة حب منذ فترة طويلة، التقرير يقدم لمحة نادرة عن حياة بوتن الشخصية، والتي ظلت لغزا لسنوات.

الإبن الأول إيفان.. مواليد سويسرا

في عام 2015، ورد أن الزوجين رحبا بابنهما الأول، إيفان، في عيادة سانت آنا للولادة في لوغانو بسويسرا. وبعد أربع سنوات، في عام 2019، ورد أن ابنهما الثاني، فلاديمير بوتن جونيور، وُلد في موسكو.

ونقل التقرير عن مصادر مقربة من الرئيس قولها إن الرئيس الروسي كان يتخذ بنفسه القرارات بشأن المكان الذي سيولد فيه كل طفل.

و"عندما ولد، كان فلاديمير بوتن سعيدًا للغاية لدرجة أنه صرخ: "يا هلا! أخيرًا! ولد!".

أين وكيف يعيش الأبناء السريين؟ ثراء وعزلة

يقال إن الصبيين يعيشان حياة منعزلة في قصر والدهما الواقع في منتزه فالداي الوطني، وهي منطقة واسعة ونائية شمال غرب موسكو، وبحسب مركز دوسيير، فإن حياتهما مليئة بحضور المربيات والمربيات والمدربين الرياضيين.

وزعم التقرير أن إيفان وفلاديمير جونيور نادراً ما كانا يتفاعلان مع الأطفال في نفس عمرهما، ويقضيان معظم وقتهما بمفردهما أو مع البالغين الذين عينهم بوتن للإشراف على نموهما.

وتوضح التقارير أنهما لا يمكنهما رؤية والديهما إلا في وقت متأخر من الليل ولا يلتقيان بأقرانهما إلا خلال التجمعات الاحتفالية الكبيرة، وبحسب التقرير، فإن حياتهما، برغم ثرائها، تبدو معزولة بشكل ملحوظ عن العالم الخارجي.

ويقال إن الأسرة تقضي الكثير من وقتها في مقر إقامة بوتن بالقرب من سوتشي. وخلال الصيف، ينطلقون في رحلات طويلة باليخوت داخل "المياه الآمنة" في روسيا.

وتعد مساكن بوتن في شبه جزيرة القرم أيضا أماكن عطلات منتظمة للعائلة.

يقال إن إيفان وفلاديمير جونيور يتلقيان تعليمهم على يد مربيات ومعلمات يتم تجنيدهن من موقع English Nanny.

وقد وعد أحد الإعلانات الوظيفية الأخيرة لمدرس اللغة الإنجليزية براتب سخي قدره 7700 يورو، مع سكن مدفوع الأجر وأسبوع عمل مكون من خمسة أيام.

لكن الوظيفة جاءت بشروط صارمة، إذ يُحظر مغادرة مسكن العائلة بشكل صارم، ويتعين على المرشحين اجتياز العديد من الفحوصات الطبية قبل الحصول على الموافقة.

موسيقى ولغة ألمانية

بالإضافة إلى دروس اللغة الإنجليزية، ورد أن الأولاد يتلقون أيضًا دروسًا في الموسيقى وتعليمًا للغة الألمانية من معلمة بوسنية، صوفيا بوزيتش، التي تعمل مع الأسرة منذ عام 2017.

وأشار التحقيق إلى أن المعلمين والمدربين نادرا ما يتفاعلون مع الأسرة بشكل مباشر، وبدلاً من ذلك يتواصلون من خلال عدد كبير من المساعدين.

من هم أبناء بوتين من السيدة ليودميلا؟

لدى بوتين ابنة تدعى ماريا، 37 عامًا، وكاترينا، 35 عامًا، وكلاهما من زوجته الأولى ليودميلا أوشيريتنايا، وكلاهما معترف بهما رسمياً من زوجته الرسمية.

ولدت الدكتورة ماريا فورونتسوفا، وهي أصغر من كاباييفا بعام واحد، عندما كان الرئيس الروسي جاسوسًا لجهاز المخابرات الروسي (كي جي بي) في ألمانيا، وهي خبيرة في الأمراض الوراثية النادرة عند الأطفال وتعمل كباحثة رئيسية في المركز الوطني للأبحاث الطبية للغدد الصماء التابع لوزارة الصحة في روسيا.

وفي الوقت نفسه، تشغل كاترينا منصب نائب مدير معهد الأبحاث الرياضية للأنظمة المعقدة في جامعة موسكو الحكومية، وقد فرض الغرب عقوبات على الابنتين.

كاباييفا سبب انفصال بوتين؟

يرى العديد من الروس أن كاباييفا هي السبب في تفكك زواج بوتن من مضيفة الطيران السابقة ليودميلا (63 عاما) في عام 2014، وقال بوتن في وقت سابق: "لدي حياة خاصة لا أسمح بالتدخل فيها، ويجب احترامها".

فيما قالت كاباييفا إنها التقت برجل "أحبته كثيرا"، وأضافت: "أحيانا تشعر بالسعادة لدرجة أنك تشعر بالخوف".