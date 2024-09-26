بغداد: افتتح وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، جداراً أمنياً بطول 60 كم على الحدود العراقية - السورية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "⁩وزير الداخلية افتتح جدارا بطول 60 كم على الحدود العراقية السورية يضاف إلى الجدار السابق ليصبح مجموع المسافة التي يغطيها الجدار 200 كم".

وأضافت أن "الجدار يقع في واحدة من أخطر المناطق على الحدود في منطقة طريفاوي جنوب قضاء ربيعة في محافظة الموصل".