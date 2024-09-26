إيلاف من بيروت: في ضربة جديدة لحزب الله وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على الجنوب اللبناني، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الخميس غارة استهدفت طريق "هادي نصرالله"، القريب من منطقة الجاموس حيث اغتيل قائد وحدة الرضوان في حزب الله ابراهيم عقيل، بحي الجاموس الأسبوع الماضي.

فيما سمع صوت دوي انفجار كبير في المنطقة، مع تصاعد سحب كثيفة من الدخان.

"المسؤول عن المسيرات"

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ "ضربات دقيقة ومحددة الأهداف" على العاصمة اللبنانية، مضيفا أنه استهدف قائد الوحدة الجوية في حزب الله، المسؤول عن المسيرات، محمد سرور المعروف بأبو صالح قائد الوحدة الجوية في حزب الله.

بدوره، أفاد مصدر مقرّب من حزب الله بأن أحد قيادييه استهدِف بغارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية.

