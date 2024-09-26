إيلاف من القاهرة: في واقعة صدمت الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، انتشر فيديو لمجموعة من الأطباء الشباب، يعترفون بالتحرش بفتيات في الشارع، لا بل ببعض مريضاتهم من السيدات أيضا.

فقد تداول رواد التواصل خلال الساعات الماضية فيديو لأطباء شبان يتفاخرون بتحرشهم ببعض الفتيات في الشارع.

كما نشر بعضهم محادثة جماعية بين هؤلاء الأطباء على منصة "إكس" يتفاخرون فيها بتصرفاتهم هذه، إذ تحدث فيها أحدهم وهو طبيب أسنان عن تحرشه بمريضاته خلال خضوعهن للفحص.

فيما قال آخر إن إحدى مريضاته سألته على الغسول الذي يستخدمه لبشرته فاعتقد أنها بذلك تطالبه بالتحرش بها، كاشفا أنه يتحرش بالفتيات أثناء الكشف عليهن وعرض الطريقة التي يقوم بها في ذلك.

النقابة تحقق

بينما فضح بعض رواد التواصل أسماء عدد من هؤلاء الأطباء الشباب، ومنهم طبيب عام، مؤكدين أنه تخرج من كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة.

في حين تم التوصل بمعلومات عن الطبيب العام ويدعى "م م ح " من مواليد 1998، حيث تبين أنه حصل على درجة "البكالوريوس" فى الطب، من جامعة الأزهر بالقاهرة عام 2022، وتم اعتماده طبيب امتياز لمدة عام كامل بالمستشفيات الجامعية.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أنه سيتم استدعاء الأطباء الذين ظهروا في الفيديو والاستماع لأقوالهم والتحقيق في الواقعة.

كما أكد أن النقابة لن تسمح بتلك التصرفات، مضيفا أنه في حال ثبات إدانتهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وختم مشددا على أن ما تم تداوله مخالف لأصول وتقاليد مزاولة المهنة في مصر والعالم.

ويلتزم الأطباء حول العالم بميثاق شرف أخلاقي، يفرض عليهم الحفاظ على خصوصية المريض، وعدم اقتراف أي انتهاكات سواء طبية أو أخلاقية بحقه.

