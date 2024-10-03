إيلاف من بيروت: قالت جماعة حزب الله اللبنانية في بيان إنها تصدت، اليوم الخميس، لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند منطقة بوابة فاطمة الحدودية.

وجاء في البيان "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".

من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 15 مقاتلا من حزب الله بغارة في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه قتل قرابة 15 من أعضاء جماعة حزب الله في مبنى بلدية بيت جبيل في جنوب لبنان.

وذكر أن مقاتلي الجماعة المدعومة من إيران كانوا يتمركزون في المبنى.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 25 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى بعضها سقط دون اعتراض.

