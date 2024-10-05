إيلاف من غزة: أعلن الملياردير الأسترالي أندرو فوريست، الجمعة، عن تبرع إضافي بقيمة 10 ملايين دولار من خلال مؤسسته "ميندرو" لدعم جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة في غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.

وبهذا التبرع الأخير، زاد فوريست وزوجته نيكولا فوريست إجمالي مساعدات مؤسستهما إلى ما يقرب من 28 مليون دولار، مع التركيز على الشركاء الذين يقدمون وجبات أساسية لأولئك الذين يواجهون المجاعة.

من بين الأموال الجديدة، سيذهب 5 ملايين دولار إلى منظمة المطبخ المركزي العالمي لتمويل أكثر من 1.5 مليون وجبة في غزة.

وسيتم تخصيص 5 ملايين دولار إضافية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي يقدم مساعدات غذائية في المنطقة.

وقالت المؤسسة إنه منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ساعد الدعم المالي من "ميندرو" في توصيل المياه النظيفة والصرف الصحي والإمدادات الطبية والاستشارات الطبية والمساعدات الغذائية لعشرات الآلاف في غزة.

فورست قال: "إن مؤسسة ميندرو لن تجلس مكتوفة الأيدي بينما يموت الأطفال جوعاً""، داعياً إلى استجابة أكبر من جانب المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

وأضاف:"نحن من المؤسسات الخيرية القليلة في أستراليا التي تقدم المساعدات للاحتياجات الإنسانية في غزة. نريد أن نرى القطاع الخيري والقطاع الخاص يستجيبان بشكل أقوى للاحتياجات الإنسانية في غزة".

يذكر أن الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي منذ عام تسبب في نزوح كامل سكان غزة، مما ترك الإقليم في حاجة ماسة إلى ماسة إلى الغذاء والمياه النظيفة والأدوية بسبب الحصار المستمر.