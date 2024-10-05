إيلاف من الرباط : أعلن حزب الاستقلال المغربي ( غالبية حكومية)، أن مجلسه الوطني (اعلى هيئة تقريرية في الحزب)، المنعقد مساء السبت ،صادق على لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي اقترحها نزار بركة الأمين العام للحزب.

وتضمنت اللائحة 30 اسما منهم من كانوا أعضاء في اللجنة التنفيذية السابقة ،ومنهم أعضاء جدد.

نزار بركة الأمين العام للحزب

وتضمنت اللائحة:الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية السابق ونائب برلماني عن مدينة العيون.

وعبد الصمد قيوح، نائب برلماني عن منطقة سوس (وسط)، وعضو اللجنة التنفيذية سابقا، سيدي محمد ولد الرشيد، وهو نجل حمدي ولد الرشيد، ويرأس جهة العيون.

وعمر حجيرة، النائب البرلماني عن وجدة، ورئيس الفريق النيابي الاستقلالي بالبرلمان، وحسن السنتيسي، نائب برلماني،والنعمة ميارة، رئيس مجلس المستشارين،(الغرفة الثانية في البرلمان )وعضو اللجنة التنفيذية سابقا.وسعيدة آيت بوعلي، عضو لجنة تنفيذية سابقا. ورحال المكاوي، عضو اللجنة التنفيذية سابقا. ومريم ماء العينين، وهي شخصية جديدة في قيادة الحزب. وعبد الجبار الراشدي، عضو اللجنة التنفيذية سابقا. وزينب قيوح، عضو اللجنة التنفيذية سابقا.وعبد السلام اللبار، عضو في مجلس المستشارين. وحسن عبد الخالق، سفير المغرب سابقا في الجزائر والأردن .ومنصور لمباركي، عضو لجنة تنفيذية سابقا

ورياض مزور، وزير التجارة والصناعة، وعبد المجيد الفاسي الفهري، نائب برلماني، وعبد الله البقالي، نقيب الصحافيين سابقا، وعبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء والدكتور محمد زيدوح، عضو مجلس المستشارين، وخاليد لحلو، موظف في البرلمان وهشام سعنان، عضو مجلس النواب ، وعلال العمراوي، عضو مجلس النواب ، ونعيمة بن يحيى، نائبة برلمانية سابقة ، ومولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء ،و عثمان الطرمونية، الكاتب( الامين ( العام )للشبيبة الاستقالية، وعزيز هيلالي، عضو سابق في اللجنة التنفيذية ، ومديحة خيير، نائبة برلمانية ،وخالد الكلوش، قيادي في شبيبة الحزب، وإيمان بن ربيعة، نائبة برلمانية سابقة ، وعبد الحفيظ أدمينو، استاذ جامعي.

وجرت المصادقة على اللجنة التنفيذية بعد مرور 5 أشهر على انعقاد المؤتمر الوطني نهاية شهر أبريل ( نيسان)الماضي ،الذي أسفر عن انتخاب نزار بركة أمينا عاما للحزب لولاية ثانية.

وجاء في بيان للحزب أنه بعد الكلمة السياسية والتنظيمية التي ألقاها الأمين العام والتجاوب الكبير الذي عبر عنه عضوات وأعضاء المجلس الوطني مع مضامينها القوية وتوجهاتها الاستشرافية، عرض الأمين العام لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب على المجلس الوطني قصد المصادقة عليها . وقد صادق المجلس الوطني على اللائحة المقترحة بالأغلبية المطلقة.

وحسب البيان "تعكس هذه اللائحة وحدة الحزب وتماسكه وتنوعه، كما تجسد البعد الجهوي والعمق الترابي للحزب مع استحضار مبادئ الكفاءة والاستحقاق والتدرج الحزبي وميثاق السلوك والأخلاقيات"، حيث تم تجديد قيادة الحزب بنسبة أكثر من 50 في المائة، "مما فسح المجال للالتحاق نخب جديدة بقيادة الحزب، وبضخ دماء جديدة على مستوى تمثيلية النساء والشباب".

ويضيف البيان ان الحزب يراهن من خلال قيادته الجديدة على تقوية أدواره الدستورية والسياسية والدفاع عن القضايا الحيوية و الاستراتيجية للبلاد، والمساهمة في مواصلة تكريس وتجذير الاختيار الديمقراطي ببلادنا، والارتقاء بالأداء الحزبي وتطويره، والإنصات للمواطنين ونهج سياسة القرب على المستوى الترابي.