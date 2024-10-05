إيلاف من بيروت: في اللحظات والأيام الأولى للاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، كانت جميع المخاوف تحت عنوان واحد، وهو أن يتحول لبنان إلى غزة جديدة، ويبدو أن هذا الأمر يحدث على أرض الواقع وبوتيرة أسرع مما توقع أشد الناس تشاؤماً، وخاصة فيما يتعلق بالنزوح الجماعي وتراجع الخدمات الصحية.

فقد ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي لدى وصوله إلى بيروت، السبت، بما يواجهه لبنان من "أزمة مروعة"، بعد فرار مئات الآلاف من منازلهم على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة على مناطق عدة في البلاد.

وقال غراندي في منشور على منصة "إكس": "وصلت إلى بيروت بينما يواجه لبنان أزمة مروعة. مئات الآلاف من الأشخاص باتوا معدمين أو مشردين بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية".

وأضاف: "جئت إلى هنا تضامنا مع المتضررين، لدعم الجهود الإنسانية ولطلب مزيد من المساعدة الدولية"، وذلك في وقت تقدر فيه السلطات نزوح أكثر من مليون شخص بسبب التصعيد الإسرائيلي.

بدوره، حذر عمران رضا نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية من "زيادة مقلقة" في الهجمات على فرق الرعاية الصحية في لبنان.

وقال رضا على حسابه على منصة "إكس": "شهدنا خلال الأيام الماضية زيادة مقلقة في الهجمات ضد فرق الرعاية الصحية في لبنان".

وأضاف: "يدفع العاملون في مجال الرعاية الصحية الثمن الأغلى بحياتهم"، مشيرا إلى أن "النظام الصحي على وشك الانهيار" في لبنان.

وتأتي تصريحاته غداة إعلان 4 مستشفيات على الأقل في لبنان تعليق خدماتها.



