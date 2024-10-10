إيلاف من القاهرة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة جنود في شمال قطاع غزة الخميس، لتتواصل الخسائر الإسرائيلية في مستنقع غزة، وهو الأمر الذي كان متوقعاً قبل الدخول في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ولم يتمكن الإسرائيليون من تحقيق الانتصار الحاسم حتى الآن، وسط استمرار الخسائر.

وكان الجنود الذين سقطوا في غزة هم الرقيب أول احتياط أوري موشيه بورنشتاين، والرائد احتياط نتانيل هيرشكوفيتش، والرقيب أول احتياط متتياهو مارانتز.

الرقيب أول (احتياط) بورنشتاين، 32 عامًا، من موريشيت، خدم كقائد ناقلة جنود مدرعة، والرائد (احتياط) هيرشكوفيتز، 37 عامًا، من القدس، خدم نائبًا لقائد السرية، والرقيب أول (احتياط) مارانتز، من بني آدم، خدم كقائد فرقة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن الجيش.

الجنود الذين قتلوا منذ بداية الحرب

وبحسب إحصاء جيش الدفاع الإسرائيلي، فإن مقتل بورنشتاين وهيرشكوفيتش ومارانتز يرفع إجمالي عدد الجنود الذين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي إلى 734 جنديا.

ومن بين هذا العدد قُتل نحو 351 شخصاً منذ بدء العمليات البرية للجيش في غزة في 27 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.