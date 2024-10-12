طلب الجيش الإسرائيلي من سكان بعض المناطق في مدينة غزة شمالي القطاع بإخلاء منازلهم "فورا" .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس، إن المنطقة المحددة المسماة "D5" تعتبر "منطقة قتال خطيرة"، مطالبا بضرورة إخلائها فوراً عبر شارع صلاح الدين.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن 49 شخصاً قُتلوا وأصيب 219 في خمس غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة، وأن هناك أشخاصاً لا يزالون تحت الأنقاض. وأظهرت صور نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى الأهلي المعمداني.

رسالة هامة إلى سكان #غزة ‼️



🔴 إلى المتواجدين في منطقة D5

جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية وسيواصل ذلك ولفترة طويلة. المنطقة المحددة بما فيها المآوي الموجودة فيها تعتبر منطقة قتال خطيرة.

يجب اخلاء المنطقة فورًا عبر شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية. pic.twitter.com/ctOCWjyVc8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2024

وقال متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني إن الضربة التي وقعت قبل الساعة 21:40 بالتوقيت المحلي (19:40 بتوقيت جرينتش) أسفرت عن مقتل "12 شخصاً، بينهم نساء وأطفال" في بلدة جباليا، مضيفا أن 14 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين ومن المرجح أنهم محاصرون تحت الأنقاض، وفقا لوكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن مدير مكتب هيئة الدفاع المدني في شمال غزة أحمد الكحلوت قوله إن 18 شخصاً قتلوا في عدة غارات، بما في ذلك قصف "ثماني مدارس" في المخيم كانت بمثابة ملاجئ للنازحين.

وقد ارتفع عدد ضحايا الحرب إلى 42,175 شخصاً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما أصيب 98,336.

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وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن آلاف الأشخاص محاصرون في مخيم جباليا للاجئين.

ووفق سارة فويلستيك، وهي منسقة منظمة أطباء بلا حدود، فإنه "لا يُسمح لأحد بالدخول أو الخروج".

ويقول حيدر، سائق بمنظمة أطباء بلا حدود، وهو من ضمن العالقين في المخيم: "أنا خائف من البقاء، وأخاف أيضاً من المغادرة".

وبدأت القوات الإسرائيلية هجوما في المنطقة قبل أسبوع، وقالت إنه يهدف إلى منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، نداءً عاجلاً للحصول على الوقود لقسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا للاجئين.

وفي منشور على تطبيق تيليغرام، قالت وزارة الصحة إنها بحاجة إلى الوقود "لإنقاذ أرواح الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان".