إيلاف من لندن: يحتفل رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، بأول 100 يوم في منصبه في 10 داونينغ ستريت، وسط عواصف من التساؤلات والانتقادات والصعوبات.

واختصر تقرير صحفي الكلام بالقول: "بالنسبة لرئيس الوزراء، فقد مرت 100 يوم قد يرغب في نسيانها بطرق عديدة. وبكل مقياس تقريبًا، كانت بداية مخيبة للآمال. من استطلاعات الرأي إلى إدارة الحزب إلى تشغيل 10 داونينغ ستريت، كانت مسيرة السير كير صعبة".

انخفاض التأييد

ويبدو أن الحكم الشعبي على السير كير ستارمر، بدا، وكانت النتيجة سيئة، فقد انخفضت معدلات تأييد السير كير في استطلاعات الرأي الأسبوع الماضي إلى -33 - بانخفاض 44 نقطة منذ أعلى مستوى له بعد الانتخابات، بينما وضع أحد استطلاعات الرأي حزب العمال متقدمًا بنقطة واحدة فقط على المحافظين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف YouGov هذا الأسبوع أن ما يقرب من نصف الذين صوتوا لحزب العمال في الانتخابات العامة الأخيرة يشعرون بخيبة الأمل حتى الآن، بينما أبدى ستة من كل عشرة عدم موافقتهم على سجل الحكومة حتى الآن، مقابل واحد من كل ستة يوافقون على حكومة ستارمر.

وقال السير كير ستارمر إنه واجه "أيامًا مضطربة" في أول ثلاثة أشهر له كرئيس للوزراء.

وفي مقابلة مع برنامج نيوزكاست Newscast على قناة بي بي سي BBC بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه، قال إن وظيفته الجديدة حتى الآن كانت "أصعب بكثير من أي شيء قمت به من قبل، ولكنها أفضل بكثير".

وفي معرض تطلعه إلى ميزانية هذا الشهر، قال إن التركيز الأساسي سيكون على مستويات المعيشة والخدمة الصحية وإعادة بناء بريطانيا.

رياح الخلافات

وأبرز ستارمر كيف تعرض كرئيس للوزراء لـ"رياح جانبية" في الخلافات حول رئيسة أركانه السابقة، سو غراي، والهدايا من المانحين، وأشار إلى الإنجازات المبكرة للحكومة، مثل تسوية نزاعات أجور الخدمة الصحية.

في نهاية الأسبوع الماضي، استقالت رئيسة أركانه السابقة سو غراي، بعد أسابيع من الصراعات الداخلية والخلافات في فريق ستارمر الأعلى.

كما سدد رئيس الوزراء آلاف الجنيهات التي تلقاها في الهدايا والضيافة بعد خلاف دام أسابيع حول قبول الوزراء هدايا مجانية.

وفي حديثه إلى بي بي سي يوم الجمعة، قال رئيس الوزراء "ستكون هناك دائمًا أيام ولحظات متقلبة". وأضاف: "لقد مررت بهذا من قبل [كزعيم للمعارضة]. تحصل على هذه الأيام والأسابيع عندما تكون الأمور متقلبة، ولا مفر من ذلك. هذه هي طبيعة الحكومة".

وقال: "عندما أنظر إلى ما أردت تحقيقه في أول 100 يوم وأسأل نفسي، هل فعلنا ما أردت منا أن نفعله، وما خططت لنا أن نفعله، فإن الإجابة هي نعم".

لحظات متقلبة

ومن جهاتها، قالت كلير أينسلي، رئيسة لجنة إعادة بناء بريطانيا والمديرة السابقة للسياسة لستارمر، لبرنامج توداي Today على راديو بي بي سي 4 إنه "من السخف أن ننكر" أن الحكومة شهدت لحظات متقلبة.

لكنها جادلت بأن "بعض أحكام الحكم الكبيرة أعتقد أنها صحيحة" - مشيرة إلى جهود الدبلوماسية الدولية لستارمر وتقييمه "الصادق" لحالة المالية العامة.

الميزانية

وعندما سئل عن الميزانية في وقت لاحق من هذا الشهر، قال ستارمر إنها ستركز على الأشياء التي قطع عليها حزب العمال "وعودًا"، بما في ذلك مستويات المعيشة وتحسين حال الناس، وإعادة نظام الصحة الوطني "إلى قدميه"، بما في ذلك معالجة قوائم الانتظار و"إعادة بناء بريطانيا".

وقال إنه يريد خدمة صحية "مناسبة للمستقبل يمكننا أن ننظر إليها بفخر [في] الأجيال القادمة".

وقال نيك هولم، الذي يشرف على نظام الصحة الوطني في شرق سوفولك وشمال إسيكس، إن الجمع بين تلبية احتياجات الشتاء ومعالجة تراكم المرضى كان يوفر "شعورًا حقيقيًا بالضغط على الموظفين".

الخدمات الصحية

في حين اضطرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى التعامل مع ضغوط الشتاء في السنوات السابقة، قال إن قائمة الانتظار للرعاية الاختيارية كانت "تحديًا حقيقيًا ربما لم نواجهه في الماضي".

وقال ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد الخدمات الصحية الوطنية، إن الخدمة الصحية لم تكن قادرة على استثمار أموال إضافية في تلبية احتياجات الشتاء - مما تركها "بمستويات عالية من المخاطر".

قال إنه سيرحب بمزيد من التمويل الحكومي، لكنه يتفهم الضغوط على التمويل الحكومي.

انتقاد وزير النقل

كما انتقد ستارمر علنًا وزيرة النقل لويز هايغ بعد أن وصفت عبارات P&O بأنها "مشغلي رعاة بقر" كانت تقاطعهم في السنوات الأخيرة.

وينبع انتقاد الوزيرة للشركة من قرارها في عام 2022 بطرد 800 بحار واستبدالهم بعمال أرخص. أصرت على أن هذا ضروري لبقاء مشغل العبارات. والأهم من ذلك، شجعت هايغ أيضًا آخرين على مقاطعة الشركة.

موانىء دبي

وأفادت قناة (بلومبرغ) أن شركة موانئ دبي العالمية، الشركة الأم لشركة بي آند أو، أرجأت الإعلان عن استثمار كبير في الموانئ بقيمة مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، في ضوء هذه التصريحات.

يُعتقد الآن أن رئيس الشركة لم يعد يحضر قمة استثمارية نظمتها الحكومة الأسبوع المقبل - حيث كان من المتوقع أن تكشف موانئ دبي العالمية عن التوسع.

تفهم هيئة الإذاعة البريطانية أن المناقشات بين الحكومة والشركة جارية لمحاولة إغرائهم بالحضور يوم الاثنين، مع تعليق الاستثمار في الميزان.

وعندما سُئل عما إذا كان وزير النقل قد أخطأ في وصف الشركة بأنها رعاة بقر واقتراح مقاطعة، قال ستارمر: "حسنًا، انظر، هذه ليست وجهة نظر الحكومة".

المرة الأولى

وهذه هي المرة الأولى منذ وصول حزب العمال إلى السلطة التي يعترض فيها رئيس الوزراء علنًا على تصريحات من أحد وزراء حكومته.

لقد غضب كبار الشخصيات من اقتراح وزير كبير بالمقاطعة - في الوقت الذي يحاولون فيه الادعاء بأنهم يقودون حكومة "مؤيدة للأعمال".

وأضاف ستارمر أنه يعتقد أن قمة الاستثمار كانت دليلاً على ثقة متزايدة من جانب الشركات في اقتصاد المملكة المتحدة.

وعندما سُئل عما قد يحسم الصفقة للشركات في اختيار المملكة المتحدة، قال: "أعتقد أن ما سيقنعهم هو أننا استمعنا إلى ما أخبرونا به عن الاستقرار الاقتصادي".

وزعم أنهم كانوا منزعجين في السنوات الأخيرة بسبب "الافتقار إلى الثقة في الحكومة الأخيرة". "كان رؤساء الوزراء يتغيرون بشكل متكرر. وكان الوزراء يتغيرون بشكل متكرر. لم يكن هناك وضوح في الاستراتيجية وأولئك الذين يلتزمون بالاستراتيجية".

حياة داونينغ ستريت

وإلى ذلك، حين يتأمل ستارمر كيف تغيرت حياته منذ انتقاله إلى 10 داونينغ ستريت، فإنه يقول: "نحن نعيش في شقة في داونينغ ستريت فوق المتجر (المكتب)، وهذا ليس طبيعيًا جدًا. كل من يريد أن يأتي لرؤيتك يجب أن يأتي من خلال حارس مسلح. هذا غريب".

وقال إن الوظيفة تعني أنه رأى عائلته أقل مما كان يرغب فيه وأنه "لم يكن لديه أطفال لزيارتهم عندما يكبرون ومعرفة كيف هم حقًا. لقد أنجبت أطفالًا لأنني أريد أن أكون معهم وأستمتع بصحبتهم".

وقال ستارمر، رغم ذلك، إن هناك فائدة غير متوقعة للعيش في داونينج ستريت: "عندما يعود أطفالنا من المدرسة في حوالي الرابعة، يذهبون إلى مكتبي في داونينج ستريت، وإذا كنت موجودًا، يمكنني رؤيتهم لمدة 5 أو 10 دقائق.

وختم رئيس الوزراء قائلا: "لم يكن هذا ليحدث من قبل لأنهم كانوا سيعودون إلى ديارهم في كينتيش تاون، وكنت سأكون في وستمنستر أو أينما كان".