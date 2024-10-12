إيلاف من موسكو: ماذا يعني أن تتقارب موسكو وطهران في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى؟ هل هي رسالة ردع لمنع اتساع دائرة الحرب؟ أم إنها تمهيد لحدوث الحرب الكبرى؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قال لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة إن موسكو وطهران تعملان على توسيع علاقاتهما، في حين واصلت إسرائيل دراسة توجيه ضربة عسكرية انتقامية للجمهورية الإسلامية.

وقال بوتن لبيزيشكيان، بحسب وكالة تاس للأنباء، أثناء لقاء بينهما في العاصمة التركمانية عشق آباد: "نحن نعمل معا بشكل نشط على الساحة الدولية، وتقييماتنا للأحداث الجارية في العالم غالبا ما تكون متقاربة للغاية".

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أشار بزشكيان إلى أن إيران وروسيا تتمتعان بقدرات تكاملية كبيرة ويمكنهما مساعدة بعضهما البعض. ونقلت عنه قوله للزعيم الروسي: "مواقفنا في العالم أقرب إلى بعضها البعض من مواقف الآخرين".

ونقلت وكالة تاس عن بوتن قوله لبيزيشكيان إن العلاقات الاقتصادية بين موسكو وطهران في تزايد.

التعاون العسكري في قمته

وقد عمقت طهران تعاونها مع موسكو منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل عامين، وخاصة فيما يتعلق بالأسلحة العسكرية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار المسلحة.

قال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات على أفراد أو منظمات بسبب نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.

وقال المسؤول للصحفيين "نتوقع أيضا... يوم الاثنين حزمة أولى من العقوبات في سياق نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا". ولم يقدم على الفور مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بيزيشكيان إن إسرائيل يجب أن "تتوقف عن قتل الأبرياء"، وإن أفعالها في الشرق الأوسط حظيت بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما انتقدت روسيا إسرائيل، لقصفها المناطق المدنية.

الحرب الشاملة

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمير سعيد إيروان إن إسرائيل "تشكل الآن تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين. إن أعمالها العدوانية المستمرة من الإرهاب والفظائع تهدد الآن بدفع المنطقة بأكملها إلى حرب شاملة".

وفي لاوس، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن إيران تشكل تهديداً عالمياً. وأضاف أن "ما يسمى بمحور المقاومة الذي تقوده إيران يسعى إلى إنشاء جبهات أخرى في أماكن مختلفة. ونحن نعمل بجد من خلال الردع والدبلوماسية لمنع حدوث ذلك".

منذ العام الماضي، تخوض إسرائيل حربا ضد إيران ووكلائها في حرب متعددة الجبهات تركزت في المقام الأول على حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن. وقد هاجمت إيران إسرائيل مرتين بشكل مباشر، مرة في نيسان (ابريل) ومرة ​​أخرى في الأسبوع الماضي.

تصاعد الصراع بين جيش الدفاع الإسرائيلي وحزب الله في الشهر الماضي، حيث قامت إسرائيل باغتيال زعيم الجماعة، حسن نصر الله، وكبار قادتها. كما دخلت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب لبنان لدفع حزب الله بعيدا عن الحدود.