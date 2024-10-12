إيلاف من مكسيكو سيتي: دعت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم إلى الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، مؤكدة موقف بلادها الثابت بشأن هذه المسألة.

وفي بيان نقلته صحيفة ريفيستا بروسيسو، قالت: "نحن ندين الاعتداءات التي نشهدها ونرى أنه يجب الاعتراف بدولة فلسطين بالكامل تماما مثل دولة إسرائيل. هذا هو موقف المكسيك منذ سنوات عديدة، وهذا هو موقفنا الآن. نحن نسعى إلى السلام قبل كل شيء".

وفي مؤتمرها الصحفي اليومي، أدانت شينباوم العنف المستمر في الشرق الأوسط، مؤكدة أن "الحرب لن تؤدي أبدا إلى نتيجة جيدة"، وقالت: "يجب على الأمم المتحدة أن تكون أكثر نشاطًا كمؤسسة في البحث عن السلام العالمي وبنائه".

شينباوم، معروفة بمواقفها السياسية اليسارية وأصولها اليهودية الأوروبية، كما أنها لديها تاريخ في انتقاد الإجراءات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك رسالة عامة في كانون الثاني (يناير) 2009 انتقدت فيها عملية إسرائيلية سابقة في القطاع، كما أدانت كذلك عملية حماس في الداخل الإسرائيلي والتي حدثت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وتفجر على إثرها عنف وقتال لم يتوقف منذ ذلك الوقت.

ويسلط موقفها الثابت الضوء على التزامها الطويل الأمد بالدعوة إلى السلام والاعتراف بالحقوق الفلسطينية.



