إيلاف من بيروت: قامت السلطات القضائية في إيران بحجب حساب الفنانة الكوميدية الإيرانية الشهيرة، زينب موسوي، صاحبة شخصية "الإمبراطور كوزكو"، على منصة "إنستغرام"، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة في طهران اتهامات لها تتعلق بـ"إلحاق ضرر بالأمن النفسي للمجتمع".

ووفقا لتقارير، فقد تم حجب صفحة موسوي بأمر قضائي، في حين كانت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، قد أعلنت في 6 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري توجيه اتهامات ضدها، مشيرة إلى أن منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي أسفرت عن "تهديد الأمن النفسي للمجتمع"، مما دفع السلطات إلى رفع دعوى قضائية بحقها في محكمة الثورة العامة بطهران.

موسوي: لا يعرفون الإنسانية

وبعد الإعلان عن الاتهامات، ردت موسوي عبر منصة "إكس" قائلة: "يعتقدون أن أي تعامل غير إنساني سيجعلهم أكثر إنسانية، لكنهم لا يملكون ولا يعرفون الإنسانية".

زينب موسوي من أولى النساء اللاتي برزن في مجال الكوميديا الارتجالية في إيران، وحققت شهرة واسعة عبر شخصية "الإمبراطور كوزكو"، وتم اعتقالها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، بعد نشر فيديو ساخر حول الصراع بين إسرائيل وحماس، لكنها أُفرج عنها بعد بضعة أيام. قبل أن تحال قضيتها إلى محكمتي الثورة والجنح في طهران.

وجاء اعتقالها بعد أن سخرت في هذا الفيديو من بعض الأشخاص، الذين طلبوا التوجه إلى غزة للقتال ضد إسرائيل، لكنها أوضحت، بعد الإفراج عنها، أن "تصريحاتها حول الشهداء أُسيء تفسيرها".

كما كانت موسوي قد اعتُقلت سابقًا في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، خلال الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني في مدينة قم، وأُفرج عنها لاحقًا بكفالة، بعد أن قضت 25 يوما في الحبس الانفرادي، وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين.

وبعد الإفراج عنها، أنشأت موسوي حسابا جديدا على "إنستغرام" حيث استمرت في نشر مقاطع فيديو تنتقد الأوضاع في إيران، وتعلق على الأحداث الجارية بأسلوب ساخر، بحسب تقرير "إيران انترناشيونال".