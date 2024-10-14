إيلاف من بيروت: أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الإثنين، مقتل 18 شخصا في غارة إسرائيلية على شمال البلاد، وأوضح الصليب الأحمر أن الغارة استهدفت منطقة أيطو ذات الأغلبية المسيحية في شمال لبنان.

وفيما تستمر أعمال رفع الأنقاض، أفاد الصليب الأحمر بانتشال 18 جثة فيما جرح 4 أشخاص آخرين، الغارة ضربت منزلاً من 4 طوابق في منطقة أيطو الواقعة بين زغرتا وأهده شمالي لبنان.

ووفقاً لتقرير "سكاي نيوز" فقد كان ما لا يقل عن 22 شخصا يقطنون في هذا المبنى، فيما ذكرت مصادر محلية أن غالبية السكان هم من النازحين من خارج المنطقة.

روائح كريهة.. هل هي الأسلحة الكيميائية؟

وقد أثيرت شكوك حول استخدام إسرائيل أسلحة كيميائية في ضرباتها على لبنان، ومع انتشار روائح كريهة بعد كل غارة قوية ارتفعت حدة هذه الشكوك، وفق شكاوى سكان بعض المناطق الذين اضطروا لمغادرتها خوفا من استخدام إسرائيل أسلحة كيميائية في القصف.

وأثار بيان نقابة الكيميائيين اللبنانية الذي صدر قبل أيام، بشأن استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل تحتوي على اليورانيوم المنضب، قلقا كبيرا لدى المواطنين، إلا أن وزارة الصحة اللبنانية سارعت إلى نفي ذلك، محذرة من نشر معلومات غير دقيقة.

الرد القوي على حزب الله.. قادم

وعلى صعيد متصل أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن بأن إسرائيل سترد بقوة على حزب الله بعد أن استهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود، وأصابة العشرات.

وقال مكتب الوزير في بيان إن غالانت تحدث إلى أوستن خلال الليل و"شدد على خطورة الهجوم والرد القوي المنتظر الذي على حزب الله".