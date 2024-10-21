إيلاف من الرباط: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة إلى المغرب بين 28 و30 أكتوبر، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وذكر بيان الوزارة: " تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيقوم فخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه السيدة بريجيت ماكرون، بزيارة دولة للمملكة المغربية، من يوم الإثنين 28 إلى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024".

وأضاف البيان: "تعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين".

وفي تموز (يوليو) الماضي، قال ماكرون، في رسالة، للعاهل المغربي، إن فرنسا تعترف بالمقترح المغربي بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد لحل دائم للقضية.

وأكد الملك محمد السادس، في خطاب أمام أعضاء البرلمان، أن موقف فرنسا بشأن الصحراء "ينتصر للحق والشرعية".



