إيلاف من لندن: قالت بريطانيا إن روسيا تشكل تهديدًا متزايدًا للاستقرار العالمي والمبادئ الدولية والأمن الغذائي والسلامة البحرية مع تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية وتكثيف الهجمات في البحر الأسود والسعي إلى التحايل على العقوبات.

ودان بيان القاه السفير نيل هولاند باسمم المملكة المتحدة أمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، روسيا، لافتا الانتباه بقلق عميق إلى التقارير التي تفيد بإرسال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قوات قتالية إلى روسيا.

وقال البيان إن تقييمنا هو أنه من المرجح للغاية أن يكون نقل هذه القوات قد بدأ.

وأضاف: لقد اشترت روسيا بالفعل ذخائر وأسلحة كبيرة من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة المتعددة. ومن المؤكد أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ستنتزع ثمنًا باهظًا لدعمها. وهذا له آثار أمنية على منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويجب أن يكون مصدر قلق لنا جميعًا.

حصار الموانىء

وتابع البيان: في بداية غزوها الشامل، حاولت روسيا حصار الموانئ الأوكرانية في محاولة ساخرة لخنق اقتصاد أوكرانيا. بموجب مبادرة الحبوب في البحر الأسود في يوليو 2022، تمكنت الحبوب الأوكرانية مرة أخرى من الوصول إلى أولئك الذين كانوا في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء العالم. ومن المؤسف أن روسيا انسحبت من جانب واحد من المبادرة بعد عام واحد وبدأت في شن ضربات صاروخية على الموانئ الأوكرانية ومرافق تخزين الحبوب. وتم تدمير 300 ألف طن من الحبوب بين أغسطس وأكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، أظهرت روسيا مرارًا وتكرارًا تجاهلها للأمن الغذائي العالمي والمبادئ الدولية، بما في ذلك حرية الملاحة، وهي الأساس للتجارة العالمية. ففي الفترة بين 5 و14 أكتوبر، ضربت صواريخ روسية أربع سفن مدنية في هجمات متعمدة على البنية التحتية للتصدير في أوديسا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين أبرياء وإصابة العديد غيرهم.

السفن المدنية

ولإخفاء أفعالها غير القانونية، قدمت روسيا الأسبوع الماضي ادعاءات كاذبة حول الشحنة التي تحملها هذه السفن وهددت بمواصلة استهداف السفن المدنية التي تستخدم الموانئ الأوكرانية. ومن غير المقبول استهداف السفن التي تعمل فقط في نقل الحبوب.

إن تصرفات روسيا تضر عمدا بالأمن الغذائي العالمي. إن عرقلة صادرات القمح والذرة والشعير من أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم تؤذي الجميع، ولكن بشكل خاص أكثر دول العالم ضعفاً. تدين المملكة المتحدة الضربات الروسية. لقد أثرت على الشحنات المتجهة إلى برنامج الغذاء العالمي في فلسطين وجنوب أفريقيا. كما أنها تقوض استقرار منطقة البحر الأسود بأكملها، مما يؤثر على العديد من الآخرين حول هذه الطاولة.

اسطول الظل

كما تهدد روسيا السلامة والأمن البحري من خلال "أسطول الظل" المكون من 600 سفينة، والذي يستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية وتوفير التمويل للحرب الروسية غير القانونية في أوكرانيا. العديد من هذه السفن غير آمنة، وتفتقر إلى التأمين الكافي وتشارك في ممارسات شحن خطيرة وخادعة، بما في ذلك إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية في انتهاك للوائح الدولية. تنتهك هذه السفن القانون البحري وتشكل مخاطر كبيرة على البيئة والسلامة والأمن البحري.

وفي الأخير، قال البيان: ستواصل المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات ضد هذا "الأسطول الظل" غير القانوني والخطير. تم منع 43 من ناقلات النفط التابعة لها من دخول موانئ المملكة المتحدة والوصول إلى الخدمات البحرية البريطانية.

وقال:لقد أطلق رئيس وزرائنا "دعوة إلى العمل" ضد الأسطول في يوليو/تموز، ونود أن نشكر الشركاء الخمسة والأربعين في هذه الغرفة الذين وقعوا على هذه الدعوة.