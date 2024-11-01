إيلاف من واشنطن: مرة أخرى، يؤجج دونالد ترمب، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، مخاوف أنصاره من أن الطريقة الوحيدة التي ربما تؤدي إلى خسارته الانتخابات، يوم الثلاثاء المقبل، هي إذا كان هناك غش.

وهذا هو الادعاء نفسه الذي أطلقه قبل أربع سنوات، عندما هزمه الرئيس الأميركي جو بايدن، في مراكز الاقتراع، على الرغم من أن ترمب والكثير من أنصاره ما زالوا يرفضون الاعتراف بهزيمتهم.

وقال ترمب: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفنا هو الغش".

وفي ظهور له بولاية أريزونا، زعم ترمب أنه يتقدم في كل الولايات السبع المتأرجحة التي ستقرر نتيجة الانتخابات.

وذكر الرئيس السابق: "إنني أتقدم في كل ولاية متأرجحة". وفي محادثة مع المذيع اليميني، تاكر كارلسون، أكد أن محاولات مختلفة للاحتيال تم الكشف عنها بالفعل.

وكان دونالد ترمب قد رفع دعوى قضائية، أمس الخميس، ضد قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية، واتهمها بالتلاعب بالمقابلة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

ويطالب ترمب بتعويضات تبلغ 10 مليارات دولار، وقد تم رفع القضية بمحكمة في تكساس، مما يعد خطوة محسوبة لضمان إسناد القضية إلى قاضٍ محافظ. ومع ذلك، يعد احتمال النجاح في القضية ضعيفاً نظراً للتعديل الأول في الدستور الأميركي، الذي يمنح حماية قوية لحرية التعبير.

واندلعت الخلافات في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) حول مقابلة مع هاريس في البرنامج السياسي الشهير "60 دقيقة" حيث تم سؤالها بشأن إسرائيل. وبثت "سي بي إس" مقطعين مختلفين من إجاباتها على مدار يومين متتاليين.

وأدى هذا إلى اتهام أنصار ترمب للقناة بتقديم هاريس بصورة أكثر إيجابية عمداً. وطالب محامو ترمب لاحقاً بإصدار النص الكامل للمقابلة، وهو ما رفضته "سي بي إس". كما رفضت القناة مزاعم التلاعب، وأكدت أن تقسيم أجزاء من المقابلة أمر شائع لتناسب قيود وقت البرنامج.