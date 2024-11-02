إيلاف من لندن: كان هاميش بادينوك زوج زعيمة حزب المحافظين الجديدة كيمي بادينوك قد ترشح للانتخابات في أيرلندا الشمالية عن حزب المحافظين حيث فاز بـ 132 صوتًا فقط.

وترشح السيد بادينوك للحزب في الانتخابات العامة لعام 2015 في دائرة فويل، واحتل المركز الأخير بنسبة 0.4٪ فقط من الأصوات.

وتم انتخاب السيدة بادينوك زعيمة لحزب المحافظين يوم السبت. إذ هزمت وزيرة الأعمال السابقة منافسها روبرت جينريك بـ 53806 صوتًا مقابل 41388.

وأصبحت أول امرأة سوداء تُنتخب لقيادة حزب سياسي بريطاني كبير، ورابع امرأة تقود حزب المحافظين بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي وليز تراس.

وفي خطاب ألقته بعد فوزها، اعترفت السيدة بادينوتش بأن مهمة حزبها كانت "صعبة ولكنها بسيطة"، قائلة إن المحافظين كان عليهم محاسبة الحكومة ووضع "خطة واضحة" للحكومة.

إشادة بالزوج

كما أشادت بادوينك بزوجها. وخاطبته مباشرة قائلة: "لم أكن لأتمكن من القيام بذلك بدونك، شكرًا لكونك معي في كل خطوة على الطريق".

وشغل السيد بادينوك، الذي يعمل في دويتشه بنك، منصب مستشار محافظ من عام 2014 إلى عام 2018 في مجلس مقاطعة ميرتون في لندن.

ويشار إلى أن السيد بادينوك مولود في عائلة اسكتلندية أيرلندية من الطبقة المتوسطة العليا، ودرس في جامعة كامبريدج.

ووفقًا لصحيفة (التايمز)، التقى كيمي وهاميش في عام 2009 في نادي دولويتش وويست نوروود المحافظ أثناء حملة.

وفي حديثها لصحيفة التايمز، قالت كيمي بادينوخ: "لم يكن حبًا من النظرة الأولى".

وقالت: "عندما مررت بأوقات عصيبة، كان دائمًا هناك، لذلك أصبحنا أصدقاء".

وتزوج الزوجان في عام 2012. وأضافت: "نحن في الواقع نتشارك الكثير: لقد نشأنا في عائلات كبيرة ومتقاربة. لذا فإن قيمنا واحدة." ولدى عائلة بادينوتش ثلاثة أطفال، ابنتان وابن.

الزوجة الزعيمة

وكانت أولوكيمي (كيمي بادينوك) أديجوك في 2 يناير 1980 في ويمبلدون، لندن، وهي واحدة من ثلاثة أطفال ولدوا لوالدين نيجيريين من اليوروبا.

كان والدها، فيمي أديجوك، طبيبًا عامًا وكانت والدتها، فيي أديجوك، أستاذة في علم وظائف الأعضاء، ولديها أخ وأخت.

قضت بادينوك طفولتها في لاغوس، نيجيريا، وفي الولايات المتحدة، حيث ألقت والدتها محاضرات.

عادت إلى المملكة المتحدة في سن السادسة عشرة لتعيش مع صديقة والدتها بسبب تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في نيجيريا، والذي أثر على عائلتها.

وعلى الرغم من كونها مواطنة بريطانية وُلدت في المملكة المتحدة، إلا أن بادينوك صرحت خلال خطابها البرلماني الأول أنها "كانت في جميع النواحي مهاجرة من الجيل الأول".

وإذ ذاك، كانت كيمي بادينوك اقتحت عالم السياسة في العام 2005 خين انضمت لحزب المحافظين وفازت في الانتخابات البرلمانية العام 2017 واصبحت وزيرة لعدة مرات قبل هزيمة الحزب في الانتخابات التي جرت في 4 يوليو 2024.