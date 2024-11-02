إيلاف من الرياض: اجتمعت الجمعية العمومية العادية لمؤسسة "عكاظ" للصحافة والنشر اليوم (السبت)، حيث وافقت على الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة.

وأكدت صحيفة "عكاظ" تصويت الأعضاء بالإجماع على إعادة انتخاب الشيخ عبدالله صالح كامل رئيسًا لمجلس الإدارة لفترة خمس سنوات قادمة.

وكتبت الصحيفة: "أكد رئيس المجلس عبدالله كامل خلال الاجتماع؛ الذي عقد بحضور أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس التحرير، والمدير العام، وممثل وزارة الإعلام مدير عام فروع هيئة تنظيم الإعلام بالمناطق حمزة الغبيشي، أن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من المبادرات والخطط التطويرية التي تضمن لصحف المؤسسة مواصلة مسيرتها الإعلامية المتميزة وتأدية رسالتها الوطنية الطموحة على أكمل وجه".

وأضافت: "يذكر أن عبدالله صالح كامل دأب، خلال السنوات الماضية، على دعم الخطوات التطويرية لـ"عكاظ"، وتعزيز قوتها التحريرية والإدارية والفنية والتقنية من خلال دعمه مشروع التحول الرقمي وتجديد الهوية، وحرصه ودعمه لقطاعات المؤسسة كافة، إضافة إلى تدريب الكفاءات السعودية الواعدة وتأهيلها على نفقته الخاصة".



