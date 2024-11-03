إيلاف من تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه قتل فاروق أمين العشي، قائد حزب الله في منطقة الخيام.

وجاء في تغريدة للجيش الإسرائيلي: أن "العشي كان مسؤولا عن تنفيذ الكثير من الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات والهجمات الصاروخية، على المجتمعات الإسرائيلية في الجليل ولاسيما المطلة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته قضت أيضا على "يوسف أحمد نون، وهو قائد سرية بقوات الرضوان، في منطقة الخيام، الذي كان مسؤولا عن هجمات صاروخية ومضادة للدبابات على المجتمعات الإسرائيلية في منطقة الجليل وجنود القوات الإسرائيلية التي تعمل في المنطقة".

وبدأت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.