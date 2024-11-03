إيلاف من طهران: أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال اجتماع مع الطلاب يوم السبت، أن إيران سترد بقوة على أي إجراءات تتخذها إسرائيل أو الولايات المتحدة ضدها. وجاءت تصريحاته قبيل الذكرى السنوية لاستيلاء الإيرانيين على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، بحسب ما نقلته قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية.

وقال خامنئي: "على الأعداء، الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، أن يعلموا أنهم سيتلقون بالتأكيد ردا قاسيا على ما يفعلونه ضد إيران وجبهة المقاومة"، في إشارة إلى الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران بما في ذلك، حماس وحزب الله والفصائل في العراق.

وتابع: "من المؤكد أننا نقوم بكل ما هو ضروري لإعداد الشعب الإيراني للوقوف في وجه الاستكبار، سواء على مستوى الاستعداد العسكري أو التسليح أو العمل السياسي، والحمد لله أن مسؤولينا منخرطون في هذا الأمر حاليا".

ومضى خامنئي يقول إن لإيران الحق في الرد على الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف أن "الأمر ليس مجرد انتقام، بل هو عمل منطقي، وهو نهج يتوافق مع الدين والأخلاق والشريعة، وفقا للضوابط الدولية"، لافتا إلى أن الشعب الإيراني ومسؤولي البلاد لن يترددوا أو يهملوا هذا المسار.



فيما أكد مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق لـ "سي إن إن" إن هناك احتمالًا كبيرًا بأن تستخدم إيران مجموعات الميليشيات في العراق لتنفيذ ضربة انتقامية محتملة ضد إسرائيل بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف عسكرية إيرانية الأسبوع الماضي.

وأضاف أن "هذه ستكون إحدى الطرق التي يمكن لإيران من خلالها الرد دون تحميلها المسؤولية المباشرة، على الأقل في تفكيرها، وأن المجموعات العراقية قريبة فعليًا من إيران وليست متدهورة، على عكس حزب الله في لبنان، الذي قال المحلل إنه يقاتل حرفيًا من أجل وجوده".

