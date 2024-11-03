إيلاف من واشنطن: كشف مسؤول أميركي كبير لموقع "والا" الإسرائيلي أن واشنطن أبلغت طهران أنها لن تكون قادرة على منع إسرائيل من الرد على أي هجوم.

فقد حذرت إدارة بايدن مؤخرا إيران من شن هجوم آخر على إسرائيل، مشددة على أنها لا تستطيع كبح الرد الإسرائيلي إذا تم استفزازها مرة أخرى، حسبما أفاد موقع "واللام" مساء السبت.

وكشف مسؤول أميركي كبير لموقع "والا" أن واشنطن أبلغت طهران أنها لن تكون قادرة على منع إسرائيل من الرد أو ضمان أن يبقى أي رد محدودا ودقيقا كما كان من قبل. يمثل هذا الاتصال رسالة مباشرة نادرة بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفقاً لمسؤول إسرائيلي سابق، تم نقل الرسالة عبر القناة الدبلوماسية السويسرية، وهي قناة طويلة الأمد للاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران. ورفض البيت الأبيض التعليق، ولم تستجب البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة لطلبات التعليق.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم الجمعة أنه يجب على إيران تجنب أي رد، مشددة على استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل في حالة العدوان الإيراني.

استعداد أميركي لدعم تل أبيب

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر عن إجراءات عسكرية إضافية، بما في ذلك نشر مدمرات للدفاع الصاروخي وسرب مقاتلات وطائرات للتزود بالوقود وقاذفات بعيدة المدى من طراز B-52 في المنطقة.

وشدد رايدر على أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أوضح أن الولايات المتحدة ستتصرف بشكل حاسم لحماية قواتها ومصالحها في حالة قيام إيران أو وكلائها بالهجوم.

في 25 تشرين الأول (أكتوبر)، نفذت إسرائيل رداً عسكرياً كبيراً في أعقاب هجوم صاروخي باليستي ضخم من إيران قبل ثلاثة أسابيع. واستهدفت الضربة الإسرائيلية المضادة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مواقع تمت الموافقة عليها مسبقًا، باستثناء المنشآت النووية والنفطية.

الهجوم الإيراني قادم.. من "العراق"

تشير تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية الأخيرة إلى أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل من الأراضي العراقية، ربما في غضون أيام وربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وذكر مسؤولون في إسرائيل أن هذا الهجوم المحتمل قد يشمل تعاون الحرس الثوري الإسلامي الإيراني مع الميليشيات الشيعية باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية.

وأكدت مصادر أميركية احتمال وقوع مثل هذا الهجوم على المدى القصير.

وتعتقد إسرائيل والولايات المتحدة أنه إذا استخدمت إيران الميليشيات في العراق، فإنها تهدف إلى تجنب المواجهة المباشرة التي يمكن أن تؤدي إلى ضربة إسرائيلية أخرى على أراضيها.

وشدد المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون على أن رد إسرائيل سيكون مشروطًا بحجم وتأثير أي هجوم من هذا القبيل.