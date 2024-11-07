قُتل 40 شخصاً وأصيب 53 آخرين إثر "غارات إسرائيلية استهدفت محيط مدينة بعلبك" في وادي البقاع شرقي لبنان أمس الأربعاء، وفق ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية.

ونقلت وكالة رويترز أن غارات إسرائيلية استهدفت كذلك منطقة سكنية قريبة من الآثار الرومانية في بعلبك، وتسببت في تدمير مبنى تاريخي، وألحقت دماراً واسعاً في المنطقة المحيطة.

وقال الجيش اللبناني إن 3 مدنيين قتلوا في غارة إسرائيلية قرب مدينة صيدا جنوب البلاد استهدفت سيارة أثناء مرورها عبر حاجز للجيش اليوم الخميس، وتسببت الغارة كذلك في إصابة 3 جنود لبنانيين، وعناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل".

وأضاف الجيش اللبناني أن المصابين من قوات اليونيفيل هم من أفراد الوحدة الماليزية، وأنهم أصيبوا خلال مرور آلياتهم قرب الحاجز لحظة تنفيذ الغارة.

وقالت قوات اليونيفيل في بيان إن 5 من جنود حفظ السلام الذين وصلوا حديثاً إلى لبنان أصيبوا إثر وقوع هجوم بطائرة مسيرة قرب قافلة تقلهم في صيدا جنوبي لبنان، وأضافت أن جراحهم طفيفة وجرى علاجهم في الموقع.

واستهدفت سلسلة من الغارات الإسرائيلية الضاحية الجنوبي لبيروت خلال الليلة الماضية "الأربعاء – الخميس"، إحداها استهدفت منطقة على بعد عشرات الأمتار من مدرج مطار بيروت.

وفي أعقاب الغارة قرب مطار بيروت، قال وزير النقل اللبناني علي حمية عبر منصة إكس إن المطار يعمل بشكل طبيعي.

مطار رفيق الحريري الدولي بيروت يعمل بشكل طبيعي — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) November 7, 2024

"نريد أن نرى أفعالاً"

قال حزب الله إنه يرحب بأي جهود لوقف الحرب، لكنه "لا يعلّق أي آمال على إدارة أمريكية بعينها" فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان.

جاء هذا التصريح على لسان إبراهيم الموسوي، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله في مجلس النواب اللبناني، وذلك ردّاً على سؤال بشأن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال الموسوي إن فوز ترامب قد يمثل تغييراً في الحزب الذي يتولى السلطة، "لكن إسرائيل تتبع نفس السياسية تقريباً"، مضيفاً: "نريد أن نرى أفعالاً، ونريد أن نرى قرارات تُتخذ".

إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي

Reuters

وقال الجيش الإسرائيلي إن 5 جنود من لواء ناحال قتلوا في جنوب لبنان وأصيب 16 خلال معركة في جنوبي لبنان في الأسابيع الماضية، وفق بيان نشره اليوم الخميس.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة في حيفا وعكا وبلدات مجاورة أخرى، كما رصدت صواريخ اعتراضية في سماء المنطقة.

وأضافت القناة 12 أن مبنى في حيفا تعرض لأضرار إثر سقوط شظايا عليه، كما رُصدت أضرار في ساحة اصطفاف مركبات في كريات يام قرب حيفا.