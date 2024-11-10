إيلاف من لندن: أكدت شرطة العاصمة البريطانية وفاة رجل بعد طعن ثلاثة أشخاص في سوق في جنوب لندن اليوم الأحد.

وقالت شرطة العاصمة (سكوتلانديارد) إنه تم القبض على رجل في الستينيات من عمره في مكان الحادث ولا يزال قيد الاحتجاز. ووقع الحادث في سوق إيست ستريت، قبالة طريق والورث في جنوب العاصمة.

تم نقل الضحيتين الآخرين -رجل وامرأة- إلى المستشفى، وتنتظر الشرطة تحديثات حول حالتهما. وعلم أن الحادث مرتبط بالصحة العقلية وأكدت الشرطة أنه لا يتم التعامل معه على أنه إرهاب.

ولا يبحث الضباط عن أي شخص آخر فيما يتعلق بالهجوم لكنهم يقولون إن تحقيقاتهم لا تزال في مراحلها المبكرة.

قائد شرطة العاصمة

قال قائد شرطة العاصمة بيتر ستيفنز: "من المؤسف أن رجلاً فقد حياته هذا الصباح، ويعمل الضباط بجد لتحديد ما حدث بالضبط وتقديم الدعم لأسرته. أفكاري وتعاطفي الصادق معهم ومع الأشخاص الآخرين المصابين.

وأضاف: "تحقيقنا في مرحلة مبكرة للغاية. تم القبض على رجل بسرعة من قبل الضباط الذين استجابوا للحادث. في الوقت الحالي، على الرغم من أن التحقيقات جارية، لم يتم البحث عن أي شخص آخر".

وقال: "لا يتم التعامل مع الحادث باعتباره عملاً إرهابيًا. التحقيقات مستمرة، بقيادة محققين متفانين من قسم الجرائم المتخصصة".

وفي الأخير، قال ستيفنز: "أود أن أشكر هؤلاء الأشخاص الذين شاركوا بالفعل رواياتهم عما رأوه مع الشرطة. أحث أي شخص لديه معلومات أو لقطات، أو أي شهود لم يتحدثوا بعد مع الشرطة، على التواصل معنا."