إيلاف من الرباط: توفي، الأحد، بمدينة الدار البيضاء، السفير المغربي السابق واللاعب الدولي المغربي السابق ، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 سنة.

وسبق للأشهب ان شغل منصب مدير ديوان وزير الخارجية المغربي الأسبق عبد اللطيف الفيلالي كما سبق له ان كان سفيرا لدى كندا واليابان وروسيا، وذلك بعد صراع مع المرض،

وتقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتعازيها لأفراد أسرة لشهب ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه،وكذا أسرة كرة القدم الوطنية في هذا "المصاب الجلل".

كما تفاعلت مكونات كرة القدم المغربية ومعارف الراحل مع خبر الوفاة، معبرة عن حزنها واعترافها بالخدمات التي أسداها لبلاده، سواء من موقعه كرياضي أو كدبلوماسي.



عبد القادر لشهب خلال تقديم أوراق اعتماده إلى ديمتري ميدفيديف في 2009

ولد لشهب في وجدة ( شرق المغرب)، في 13 يوليو 1954، ولعب لنادي الاتحاد الوجدي، ثم نادي المولودية الوجدية، الذي غادره مباشرة بعد تتويجه رفقته بلقب البطولة المغربية سنة 1975،ليلتحق بالوداد الرياضي البيضاوي، الذي حقق معه ثلاث بطولات وطنية متتالية،إضافة إلى ثلاثة كؤوس للعرش وكأس محمد الخامس.

وعرف لشهب، بحسب عدد من المهتمين بتاريخ الممارسة الكروية في المغرب، بلعبه كجناح، تميز بمهاراته الفنية وسرعته في الهجوم؛ كما كانت له قدرة كبيرة على المراوغة وصناعة الفرص. واعتبر من اللاعبين المؤثرين في الوداد الرياضي، فحظي بشعبية كبيرة بين جماهيره العريضة، لارتباطه بالنجاحات التي حققها مع الفريق البيضاوي.

كما لعب لشهب بقميص المنتخب المغربي في 15 مباراة.

وفضلا عن مسيرته الكروية، حصل لشهب على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية في جنيف.