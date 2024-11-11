إيلاف من القدس: هل كان نتانياهو على علم بهجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)؟ تكشف المزاعم عن تفعيل شرائح اتصال إسرائيلية في غزة قبل الهجوم.

السؤال الصادم مطروح في إسرائيل الآن، وتحديداً عبر صفحات عدة صحف، ونقلاً عن صحف عالمية تشتهر بمعلوماتها الاستخباراتية، والسؤال حول ما يعرفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن تفعيل شرائح الهاتف الإسرائيلية في غزة، وهي المؤشرات الأولى على هجوم حماس في الليلة ما بين 6 و7 تشرين الأول (أكتوبر)، والأمر برمته في قلب سلسلة التحقيقات في مكتب رئيس الوزراء والتي أصبحت علنية خلال الأسبوع الماضي، وفقا لمراسل صحيفة يديعوت أحرونوت رونين بيرجمان.

3 اتهامات صاعقة

وتشمل الاتهامات الثلاثة الحالية الحصول على وثائق سرية وتعديلها وتسريبها إلى الصحافة الأجنبية لخدمة الأجندة السياسية لرئيس الوزراء، والتلاعب ببروتوكولات الاجتماعات والمحادثات الهاتفية في بداية الحرب، وابتزاز ضابط كبير سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي في الأمانة العسكرية.

وكتب بيرجمان، الذي يكتب أيضا لصحيفة نيويورك تايمز ، صباح الاثنين أنه وفقا لـ"سلسلة من المسؤولين المطلعين على المواد الاستخباراتية الأكثر صلة"، فإن التلاعب شمل مكالمة هاتفية إلى الأمانة العسكرية بمعلومات حول تفعيل عدد كبير من بطاقات SIM الإسرائيلية في قطاع غزة في الساعات التي سبقت الهجوم.