إيلاف من واشنطن: بعد ترشيحه مذيعاً في فوكس نيوز وزيراً للدفاع، وحفيد مهاجر كوبي غير شرعي وزيراً للخارجية، ها هو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يواصل مفاجآته في تشكل "الدريم تيم"، وهو فريق أحلامه الذي سيقود أميركا ويوجه السياسات العالمية في السنوات المقبلة.

آخر مفاجآت "دريم تيم ترامب" ترشيح مناهض اللقاحات روبرت كينيدي جونيور وزيراً للصحة، وهو الرجل الذي يتبنى منذ فترة طويلة نظريات مؤامرة ويُعد من المشككين بجدوى اللقاحات، ولكنه سيحصل على منصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، وكما قالت التحليلات السياسية الأميركية، فإنه يمكن قراءة فكر ترامب من خلال الأسماء التي يختارها للعمل معه.

تزييف كبير في مجال الصحة العامة

وقال ترامب في المنشور الذي أعلن فيه عن الترشيح على منصته "تروث سوشال"، إنه "منذ زمن طويل، والأميركيون مسحوقون من مجمع الصناعات الغذائية وشركات الأدوية التي انخرطت في عمليات خداع وتضليل إعلامي وتزييف فيما يتعلق بالصحة العامة".

ويأتي هذا الاختيار الذي سيثير حيرة العديد من خبراء الصحة العامة، بعد أن وعد ترامب بالسماح لكينيدي "بالاندفاع" في السياسة الصحية والغذائية في إدارته بعد أن انسحب كينيدي من سباق الرئاسة ودعم ترامب.

وهي أيضاً علامة على "الانفتاح" الذي يشهده ترامب بعد أن حقق نصراً انتخابياً حاسماً وفوز الجمهوريين بأغلبية مريحة في مجلس الشيوخ.

وقال ترامب في خطاب النصر عن كينيدي: "سوف يساعد في جعل أميركا صحية مرة أخرى.. يريد القيام ببعض الأشياء، وسنسمح له بالقيام بذلك. اذهب واستمتع بوقتك".