إيلاف من لندن: نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي، على مدار الأسبوع الماضي، سلسلة غارات مكثفة استهدفت نحو 50 موقعًا وصفها بأنها "أهداف إرهابية" في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أكد أن هذه الضربات تأتي في إطار الجهود لردع حزب الله الذي يستخدم المنطقة لعمليات معادية ضد إسرائيل.

منزل مرتبط بحسن نصر الله

أدرعي أشار إلى أن من بين الأهداف التي تم استهدافها يوم أمس منزلًا كان يعود سابقًا لزعيم حزب الله، حسن نصر الله. المنزل، الذي أعيد بناؤه بعد استهدافه خلال حرب لبنان الثانية، استُخدم، وفق التصريحات، كبنية إرهابية من قبل الحزب قبل أن يتم تدميره في الغارات الأخيرة.

بيانات نشرها أدرعي في حسابه على منصة إكس

خلفيات الاستهداف

المتحدث الإسرائيلي شدد على أهمية تدمير هذا الموقع نظرًا لاستخداماته المتكررة في النشاطات العسكرية لحزب الله، مذكّرًا بأن الاستهداف الأول لهذا المنزل يعود إلى أيام الحرب السابقة. وأضاف أن الجيش سيواصل عملياته ضد "البنى التحتية الإرهابية" في المنطقة ضمن جهود حماية أمن إسرائيل.

وتابع أدرعي في تغريدة تالية مناشدًا اللبنانيين: "انتبهوا من انتصارات حزب الله الوهمية لانهم هم في مال والواقع في مال آخر". ووصف أدرعي إعلام حزب الله بـ "المفلس ميدانيًا يحاول أن يصور انتصارات وهمية"، لافتاً إلى أن الحزب "يصدر بيانات عشوائية، توجز اعلانات غير حقيقية".

إعلام حزب الله المفلس ميدانيًا يحاول أن يصور انتصارات وهمية فاذا به يصدر بيانات عشوائية، توجز اعلانات غير حقيقية.



فيا ايها اللبنانيين انتبهوا من انتصارات حزب الله الوهمية لانهم هم في مال والواقع في مال آخر pic.twitter.com/IJeBv2zPBN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 17, 2024



