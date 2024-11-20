إيلاف من لندن: كشف قاموس كامبريدج في بريطانيا عن كلمة "manifest" باعتبارها كلمة العام لعام 2024، بعد استخدامها من قبل المشاهير وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وتغير معنى الكلمة التي تعني في العربية "تجلى، يظهر، اتضح..إلخ" عبر السنين من الأديبين الشهيرين تشوسر وشكسبير إلى المغنية دوا ليبا ولاعبة الجمباز سيمون بايلز راهنا.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إن نجمة البوب ​​دوا ليبا ولاعبة الجمباز الشهيرة عالميًا سيمون بايلز تحدثتا عن إظهار نجاحهما بالمعنى الحديث للمصطلح (manifest).

اكتسب المصطلح زخمًا على وسائل التواصل الاجتماعي وتم البحث عنه ما يقرب من 130.000 مرة على موقع قاموس كامبريدج هذا العام.

وقال علماء المعاجم إن مصطلح "التجلي" تطور ليعني "تخيل تحقيق شيء تريده، معتقدًا أن القيام بذلك سيجعله أكثر احتمالية للحدوث".

تغير بمرور الوقت

وقالت ويندالين نيكولز، مديرة النشر في قاموس كامبريدج، إن استخدام كلمة "تجلي" "اتسع بشكل كبير عبر جميع أنواع الوسائط بسبب الأحداث في عام 2024، ويُظهر كيف يمكن أن تتغير معاني الكلمة بمرور الوقت".

ولكن على الرغم من شعبيتها المتزايدة، قال الدكتور ساندر فان دير ليندن، أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة كامبريدج، إن فكرة جعل شيء ما يحدث من خلال "تجليه" ليس لها صحة علمية.

وقال إنه ما يسميه علماء النفس "التفكير السحري" أو "الوهم العام بأن الطقوس العقلية المحددة يمكن أن تغير العالم من حولنا".

وأضاف الدكتور فان دير ليندن أن هناك بحثًا جيدًا حول قيمة التفكير الإيجابي وتحديد الأهداف - لكنه أكد أن هذا يختلف عن التجلي.

وتحدث مشاهير أمثال دوا ليبا علنًا عن التجلي. وقالت المغنية إنها تصدرت مهرجان غلاستونبري الفني في وقت سابق من حياتها عندما حققت هدفها هذا الصيف.

وكانت كلمة العام في كامبريدج العام الماضي "هلوسة".

كيف تغير معنى التجلي بمرور الوقت؟

كلمة "يظهر" المستعارة من اللاتينية والفرنسية، استخدمت لأول مرة كصفة تعني "يُلاحظ بسهولة أو واضح" وظهرت في عمل جيفري تشوسر في عام 1380 - "من الواضح والواضح أنها خاصة بالفكر الإلهي".

وعندما استخدم شكسبير الكلمة لاحقًا في عمله "تاجر البندقية"، كانت لا تزال صفة وتعني "يظهر بوضوح، من خلال العلامات أو الأفعال". وكتب: "يبدو أنه من خلال الإجراء الواضح، أنك بشكل غير مباشر، وبشكل مباشر أيضًا، خططت ضد حياة المدعى عليه ..."

وبحلول عام 1793، تم استخدام كلمة "يظهر" كاسم وتعني "قائمة رسمية بالأشخاص والبضائع التي يتم نقلها على متن سفينة".

وبعد عدة عقود، اكتسبت كلمة "يظهر" بُعدًا جديدًا كفعل، بمعنى "يظهر" - وهو أكثر تشابهًا مع الاستخدام الحديث - ولكن فيما يتعلق بشبح أو روح.

وبحلول القرن العشرين، أصبح المصطلح، الذي تم استخدامه في صحيفة The St Joseph Observer، يشبه الكلمة الشائعة جدًا على TikTok ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

تم إعداد هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/cambridge-dictionary-reveals-manifest-as-word-of-the-year-after-use-by-celebrities-and-on-social-media-13257067